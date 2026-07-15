Ça chauffe à l’OM : De nouvelles ventes confirmées !

Nouveau directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi est très attendu sur le rayon des ventes. Il a d’ailleurs assuré que le transfert record de Mason Greenwood ne sera pas le dernier.

Mercato OM : Après Greenwood, Grégory Lorenzi confirme d’autres ventes !

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Le mercato bat son plein du côté de l’Olympique de Marseille qui vient de boucler une vente historique. Mason Greenwood a officiellement rejoint Fenerbahçe. Le club turc a déboursé près de 42 millions d’euros pour le déloger de l’OM. Ce qui fait de l’attaquant anglais la plus grosse vente du club phocéen même si Manchester United récupère 40% du montant.

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Cette opération record ne suffit pas pour résoudre tous les problèmes de l’OM. L’équipe présidée par Stéphane Richard a encore besoin de vendre et d’alléger sa masse salariale. Une vaste opération est donc en cours à Marseille afin de rentrer dans les clous de la DNCG. Grégory Lorenzi a lui-même confirmé que d’autres ventes sont attendues à Marseille.

Des gros salaires en passe de s’en aller

« On a fait des promesses à la DNCG et à l’UEFA pour avoir cette stabilité (…) Cela passera forcément par des ventes ou des prêts », a-t-il indiqué devant la presse. Les cadres bénéficiant de gros salaires ne sont pas épargnés. « Certains partiront », a ajouté Grégory Lorenzi.

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Cette opération de dégraissage se poursuit donc avec le prochain départ de Pierre-Emerick Aubameyang. L’ancien attaquant du FC Barcelone est proche de retourner en Espagne. Même si Corum FK et Vasco De Gama sont à ses trousses. Pierre-Emile Hojbjerg et Geoffrey Kondogbia figurent aussi sur la liste des partants.