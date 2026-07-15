Coup de théâtre à l’OM : Un autre départ acté en attaque

Les mouvements s’enchainent dans le secteur offensif de l’OM. Après le départ de Mason Greenwood, c’est autour de Pierre-Emerick Aubameyang de faire ses valises.

Mercato OM : Après Greenwood, Aubameyang s’en va

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C’est un secret de polichinelle ! L’Olympique de Marseille ne peut retenir tous ses joueurs cet été en raison de ses difficultés économiques. Mason Greenwood a ainsi été cédé à Fenerbahçe. Le montant du transfert est d’environ 42 millions d’euros. Et ce n’est pas terminé.

Le prochain à faire ses valises sera sans doute Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais est revenu à l’OM l’été dernier. Il a été très efficace avec 14 réalisations et 10 passes décisives en 41 rencontres. De performances insuffisantes pour le maintenir à l’OM.

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Plusieurs clubs étrangers tels que Çorum FK et Vasco de Gama ont tenté d’arracher sa signature. Mais Pierre-Emerick Aubameyang a finalement décidé de revenir en Espagne. Foot Mercato le confirme, l’ancien Barcelonais va rejoindre le Deportivo La Corogne.

Deportivo La Corogne accepte de payer le prix

Rappelons que le club galicien, après avoir frôlé la disparition, a effectuée remontée spectaculaire dans l’élite. Les Blanquiazules sont déterminés à renforcer leur effectif en vue de se maintenir en Liga. Ils auraient accepté de payer les 1,5 millions d’euros pour libérer Aubam de sa dernière année.

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🚨🇪🇸🇬🇦 Deportivo La Coruña are finalising deal to sign Pierre Emerick Aubameyang, as @footmercato reported.



Details are being sorted and then all done between parties to proceed with signatures in next hours.



Auba already said yes, as per @Santi_J_FM @sebnonda. pic.twitter.com/JhXiRdSRRL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2026

Ce choix témoigne de l’ambition retrouvée de la Deportivo La Corogne. Le buteur de 37 ans apporter son leadership et son expérience à une équipe en reconstruction. Tandis que Bruno Genesio devra vite trouver son remplaçant.