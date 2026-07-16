Mercato PSG : Une seule chose manque à la signature d’Akliouche

‎‎Maghnes Akliouche se rapproche un peu plus du PSG, où tout semble désormais en place pour son arrivée. Toutefois, un dernier obstacle doit encore être levé avant que le transfert ne soit officiellement bouclé.

‎Mercato PSG : Le compte à rebours est lancé pour Akliouche

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‎Le dossier Maghnes Akliouche entre dans sa phase la plus importante. Le milieu offensif français aurait déjà trouvé un terrain d’entente avec le PSG concernant les modalités de son futur engagement. Un contrat de cinq saisons l’attendrait dans la capitale, preuve de la confiance accordée par les dirigeants parisiens.

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‎Selon le compte X (anciennement twitter) PSG Inside Actus, le joueur doit revenir en France à l’issue du match pour la troisième place de la Coupe du Monde 2026 afin de finaliser les derniers détails de son avenir. Reste désormais à obtenir l’accord définitif entre les deux clubs.

‎Monaco conserve les clés du dossier

‎Si le joueur et le PSG avancent dans la même direction, l’AS Monaco garde encore la main sur l’opération. Les négociations portent essentiellement sur le montant du transfert, un point qui conditionne la conclusion de ce feuilleton estival.

‎Toujours d’après PSG Inside Actus, les échanges évolueraient positivement. Les deux formations poursuivent leurs discussions avec l’objectif de trouver rapidement un compromis satisfaisant pour toutes les parties.

‎Des prochaines heures qui peuvent tout changer

‎À Paris, l’optimisme est de rigueur. Le champion de France souhaite boucler ce dossier sans tarder afin d’intégrer rapidement Maghnes Akliouche à son groupe avant le début de la nouvelle saison. ‎Un accord entre Monaco et le PSG ouvrirait immédiatement la voie à la signature du joueur. Les prochaines heures pourraient donc être déterminantes pour l’un des transferts les plus attendus de l’été.

‎Un renfort qui s’inscrit dans la stratégie parisienne

‎Le Paris Saint-Germain ne cherche pas uniquement à recruter un joueur talentueux. Avec Akliouche, le club miserait sur un profil jeune, déjà habitué aux exigences de la Ligue 1 et doté d’une importante marge de progression.

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‎Cette opération illustre la nouvelle philosophie parisienne : bâtir un effectif compétitif en s’appuyant sur des joueurs français capables de s’inscrire dans la durée. Si Monaco donne enfin son feu vert, le PSG pourrait tenir l’un des grands coups de ce mercato estival.