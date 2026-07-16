ASSE : Surprise ! Il promet d’exploser sous Cathro cette saison

‎‎L’ASSE pourrait bien tenir en interne l’une des bonnes surprises de la saison sans avoir à dépenser un centime sur le mercato à ce poste. Après une année d’apprentissage, Strahinja Stojković affiche désormais ses ambitions et envoie un message fort à Ian Cathro.

ASSE : ‎Un message clair envoyé depuis l’Euro U19

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‎L’élimination de la Serbie dès la phase de groupes de l’Euro U19 n’a pas empêché Strahinja Stojković de repartir avec des certitudes. Aligné lors des deux premières rencontres contre l’Italie puis l’Ukraine, le jeune latéral droit de l’ASSE a démontré son activité sur son couloir et sa volonté de peser dans les deux surfaces. Malgré des résultats décevants pour sa sélection, cette compétition lui a permis d’engranger une expérience précieuse face à des adversaires de très haut niveau.

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‎À l’issue du tournoi, le défenseur de 19 ans n’a pas caché ses intentions dans des propos accordés à Mozzart Sport. « J’ai eu une saison d’adaptation en France. J’espère que ces quelques matchs m’aideront à m’imposer dans le club. Je suis convaincu que j’en suis capable », a confié le jeune défenseur. Une déclaration pleine de confiance qui traduit la détermination d’un joueur convaincu que le moment est venu de franchir un cap sous les couleurs stéphanoises.

‎Ian Cathro tient un renfort surprise

‎Le changement d’entraîneur représente souvent une opportunité pour les joueurs en quête de temps de jeu. C’est précisément le contexte dont pourrait profiter Strahinja Stojković. Arrivé à Saint-Étienne avec une solide réputation acquise à l’Étoile Rouge de Belgrade, le Serbe n’a disputé que deux rencontres avec l’équipe première lors de son premier exercice en France. ‎L’arrivée d’Ian Cathro pourrait toutefois modifier la hiérarchie.

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Le technicien écossais apprécie les profils jeunes capables de progresser rapidement. Le latéral réunit plusieurs qualités recherchées : une belle puissance physique, une capacité à multiplier les courses et une réelle envie d’apporter offensivement sans négliger son travail défensif. Autant d’atouts qui pourraient lui permettre d’intégrer plus régulièrement la rotation des Verts.

‎Une solution déjà présente dans l’effectif ?

‎Pendant que de nombreux supporters scrutent les recrues potentielles du mercato, l’ASSE pourrait finalement posséder son futur renfort… sans quitter le centre d’entraînement. Une progression de Strahinja Stojković offrirait une alternative crédible à Ian Cathro et limiterait la nécessité de recruter un nouveau spécialiste du poste.

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‎Le jeune Serbe estime avoir tourné la page de son adaptation au football français. Une première saison sert souvent d’apprentissage pour les joueurs étrangers, entre découverte du championnat, nouvelles exigences tactiques et intégration dans un environnement inédit. Désormais, le défenseur veut transformer cette expérience en véritable tremplin et répondre aux attentes placées en lui depuis son arrivée.

‎Le pari le plus séduisant des Verts ?

‎Le football réserve régulièrement des surprises. Les meilleures recrues ne sont pas toujours celles qui arrivent durant l’été ; certaines émergent discrètement au sein même de l’effectif. C’est peut-être le scénario qui attend Strahinja Stojković. Son discours respire la confiance, mais surtout la maturité d’un joueur conscient que les promesses doivent désormais être confirmées sur le terrain.

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‎Si Ian Cathro lui accorde sa confiance et que le Serbe répond présent, l’ASSE pourrait réaliser une excellente opération sportive sans investir davantage sur ce poste. Les déclarations recueillies par Mozzart Sport montrent un joueur ambitieux, persuadé d’avoir les qualités pour s’imposer. Il ne lui reste plus qu’à transformer cette conviction en performances, afin de devenir l’une des révélations stéphanoises de la saison.