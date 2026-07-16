Mercato Stade Rennais : Des cadres sur le départ, c’est officiel

Le Stade Rennais entre dans une nouvelle phase de son mercato estival avec des décisions fortes qui s’annoncent en interne. Franck Haise a confirmé qu’un important ménage allait être effectué dans son effectif, tandis que L’Équipe évoque déjà plusieurs joueurs majeurs dont l’avenir demeure incertain.

‎Mercato Stade Rennais : Un effectif devenu impossible à gérer

La suite après cette publicité

‎Le mercato du Stade Rennais ne se limite plus aux arrivées. En pleine préparation estivale, le club breton est désormais confronté à un problème bien plus complexe : un groupe trop fourni pour permettre un travail serein. Les nouvelles recrues ont rejoint un effectif déjà conséquent, tandis que les internationaux doivent encore retrouver le collectif.

Lire aussi : Mercato : Le Stade Rennais tente un énorme coup à 30 M€

‎Face à cette situation, Franck Haise a décidé de clarifier publiquement ses intentions. L’entraîneur rennais ne souhaite plus travailler avec un groupe aussi vaste et entend rapidement réduire le nombre de joueurs disponibles avant le prochain stage de préparation. Un signal fort envoyé à plusieurs éléments qui savent désormais qu’ils devront probablement trouver un nouveau point de chute.

‎Haise assume un grand ménage avant la reprise

‎Le technicien n’a laissé aucune place au doute lorsqu’il a évoqué la gestion de son groupe. « Certains sur le départ peuvent aussi jouer, mais de toute façon, je ne peux pas faire jouer 29 joueurs de champ, vous voyez qu’il y a trop de monde et on va resserrer un peu (le groupe) en vue du stage », a-t-il déclaré. ‎Il a ensuite fixé un objectif très précis pour les prochaines semaines :

À voir

OM : Genesio annonce un renfort XXL à Marseille

« Il y a plein de cas très différents dans tout notre effectif. Il faudra, à un moment, qu’on soit à 23-24 joueurs de champ plutôt que 35 ». Selon L’Équipe, Jordan James apparaît parmi les candidats au départ. Le quotidien sportif ajoute que les situations de Ludovic Blas et Breel Embolo suscitent également des interrogations alors que le marché des transferts reste ouvert.

‎Un mercato qui pourrait encore réserver des surprises

‎Ces départs annoncés ne signifient pas pour autant que Rennes a terminé son recrutement. Bien au contraire. En réduisant son effectif, le club souhaite aussi créer les conditions nécessaires pour renforcer certains secteurs jugés prioritaires. ‎Franck Haise l’a lui-même confirmé en affichant clairement ses besoins défensifs :

Mercato : Le Stade Rennais tente un énorme coup à 30 M€

« J’espère avoir un défenseur central, en tout cas je veux renforcer ce secteur, c’est sûr ». Cette déclaration laisse entendre que le Stade Rennais continuera d’animer le mercato jusqu’à sa clôture, avec des mouvements dans les deux sens.

‎Un virage assumé pour relancer le projet rennais

‎Cette stratégie traduit surtout la volonté d’installer rapidement une hiérarchie claire. Un groupe resserré favorise davantage de concurrence, une meilleure cohésion et des choix sportifs plus lisibles. Rennes cherche manifestement à éviter les frustrations liées à un effectif surdimensionné. ‎En assumant publiquement cette politique de dégraissage, Franck Haise prend ses responsabilités dès le début de son mandat.

Lire la suite sur le Stade Rennais :

Mercato : Ça chauffe entre le Stade Rennais et le Paris FC

À voir

ASSE : Surprise ! Il promet d’exploser sous Cathro cette saison

Mercato Stade Rennais : Un redoutable buteur se rapproche de Rennes

Les prochaines semaines seront décisives pour remodeler l’effectif breton. Si les départs attendus se concrétisent et que les derniers renforts ciblés arrivent, le Stade Rennais pourrait aborder la nouvelle saison avec un groupe plus équilibré, plus compétitif et pleinement tourné vers ses ambitions.