Mercato ASSE : Perrin annonce un joueur puissant à Sainté

‎L’ASSE poursuit son mercato estival avec une nouvelle recrue destinée à renforcer un secteur clé de l’équipe. En officialisant l’arrivée d’Áron Csongvai, les Verts répondent à un besoin identifié par Loïc Perrin et Ian Cathro, tout en affichant leurs ambitions pour la saison à venir.

‎Mercato ASSE : Le Chaudron accueille enfin le profil tant recherché

La suite après cette publicité

‎L’AS Saint-Étienne a accéléré son recrutement en officialisant la signature d’Áron Csongvai. À 25 ans, le milieu défensif hongrois rejoint le Forez après une expérience convaincante sous les couleurs de l’AIK Solna, en Suède. Cette arrivée constitue déjà la cinquième recrue estivale des Verts, après Sohaib Naïr, Jakob Breum, Mamour Ndiaye et Thierno Ballo. ‎Le joueur débarque avec un bagage solide.

Lire aussi : Mercato ASSE : Une cinquième recrue signe à Saint-Etienne

À voir

Mercato PSG : Paris accélère pour le remplaçant de Hakimi

Formé à l’Újpest FC, passé ensuite par Fehérvár où il a notamment porté le brassard de capitaine, il s’est imposé comme l’un des joueurs les plus réguliers du championnat suédois. Ses prestations lui ont également ouvert les portes de la sélection hongroise. L’ASSE mise ainsi sur un élément expérimenté malgré son jeune âge, capable d’apporter immédiatement de la stabilité dans l’entrejeu.

‎Pourquoi Saint-Étienne a foncé sur ce dossier

‎Le recrutement d’Áron Csongvai ne répond pas à une simple opportunité de marché. Il s’inscrit dans une réflexion sportive précise. Après plusieurs départs au milieu de terrain, les dirigeants stéphanois souhaitaient recruter un joueur capable d’apporter de la densité physique, de sécuriser les transitions défensives et de participer à la première relance. ‎Son profil correspond parfaitement aux attentes du staff de Ian Cathro.

🆕 Mercato 26/27. Numéro 14.



Prénom : Àron. Nom : Csongvai. 💚 pic.twitter.com/GMnDm1L2hh — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 15, 2026

Mesurant 1,86 m, le Hongrois se distingue par son impact dans les duels, son intelligence tactique et sa polyvalence. En plus d’évoluer devant la défense, il peut également dépanner en charnière centrale lorsque la situation l’exige. Cette capacité d’adaptation représente un atout important pour un entraîneur qui souhaite construire une équipe équilibrée et capable de modifier son organisation en cours de rencontre.

‎Les premiers mots qui donnent le ton

‎À peine son contrat signé, Áron Csongvai n’a pas caché son enthousiasme à l’idée de découvrir le football français. Le nouveau Stéphanois mesure parfaitement le poids du maillot qu’il s’apprête à porter. ‎« Rejoindre l’AS Saint-Étienne, ce club incroyable avec une telle histoire, est une formidable opportunité. J’arrive avec l’envie de m’adapter au plus vite à cet effectif et à ce championnat. Je pense être un joueur d’équipe qui souhaite rapidement créer des connexions sur et en dehors des terrains », a déclaré le milieu hongrois.

Lire aussi : ASSE : Une excellente nouvelle annoncée pour le peuple vert

‎Le directeur sportif Loïc Perrin s’est également montré très élogieux envers sa nouvelle recrue. « Áron est un profil de milieu défensif qui va nous apporter de la puissance, de l’impact dans ce secteur important. C’est un joueur avec de la personnalité, une mentalité irréprochable et surtout un profil fiable capable d’enchaîner les rencontres », a-t-il expliqué. Des propos qui résument parfaitement les attentes placées dans ce renfort appelé à devenir un élément important du dispositif stéphanois.

‎Un pari mesuré qui peut changer le visage des Verts

‎Sur le papier, cette opération apparaît cohérente. L’ASSE n’a pas choisi un joueur uniquement sur sa réputation, mais un profil qui répond à des besoins très concrets. Csongvai arrive au meilleur âge pour un milieu défensif : suffisamment expérimenté pour assumer des responsabilités, mais avec une marge de progression encore réelle.‎ La réussite de ce transfert dépendra naturellement de son adaptation au rythme du football français.

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE : Surprise ! Il promet d’exploser sous Cathro cette saison

À voir

OM : L’aveu implacable de McCourt à Lorenzi et Genesio !

Mercato ASSE :KSV renforce les Verts sans casser sa tirelire

Toutefois, les signaux sont encourageants. Sa régularité en Suède, sa capacité à enchaîner les rencontres et son leadership laissent penser qu’il possède les qualités nécessaires pour s’imposer rapidement. Si la greffe prend, Saint-Étienne pourrait avoir trouvé le véritable patron de son milieu de terrain, celui capable d’apporter l’équilibre qui a parfois fait défaut ces derniers mois.