Mercato PSG : Yan Diomande à Paris ? Leipzig fixe sa date

Le PSG n’a pas encore dit son dernier mot pour Yan Diomandé, avec un RB Leipzig qui ne compte pas rendre les choses faciles au double champion d’Europe. Ouvert à un départ de son joyau, le club allemand a fixé un cadre très strict qui pourrait tout changer dans les négociations.

‎Mercato PSG : Leipzig entrouvre la porte pour Yan Diomandé… mais verrouille le calendrier

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‎Le Paris Saint-Germain n’a pas abandonné l’idée de renforcer son secteur offensif. Après les mouvements enregistrés en attaque, la direction parisienne poursuit sa réflexion afin d’ajouter un profil capable d’apporter vitesse, percussion et efficacité dans les derniers mètres. Yan Diomandé, auteur d’une saison convaincante sous les couleurs du RB Leipzig, figure parmi les joueurs suivis avec attention.

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‎Mais selon les informations de Bild, le club allemand ne compte pas céder facilement son jeune international ivoirien. Les dirigeants de Leipzig restent attachés à leur pépite de 19 ans et n’envisagent une opération qu’à deux conditions : une offre dépassant les 100 millions d’euros et un maintien du joueur en Allemagne sous forme de prêt pendant une saison supplémentaire. Une formule qui rappelle le précédent du transfert de Naby Keita vers Liverpool.

‎Les exigences allemandes compliquent sérieusement le dossier

‎Depuis plusieurs semaines, les discussions avancent lentement. La fermeté affichée par le RB Leipzig n’a rien d’un simple coup de communication. Le club allemand estime que Yan Diomandé représente un élément essentiel de son projet sportif et refuse de se précipiter malgré les convoitises européennes. ‎Le directeur sportif Marcel Schäfer l’avait d’ailleurs affirmé sans détour : « Notre intention est claire : Yan Diomandé jouera pour le RB Leipzig l’année prochaine. Et nous ne transigerons pas là-dessus ! », a-t-il clairement signifié.

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« Nous connaissons sa valeur. Certes, si Yan continue sur cette lancée, le moment viendra de lui permettre de franchir une nouvelle étape, mais pas cette année. En principe, nous avons un contrat de quatre ans et nous gardons la main. (…) Je le répète donc : Yan Diomandé restera un joueur de Leipzig », a ajouté le dirigeant allemand. Une déclaration qui résume parfaitement la position du pensionnaire de Bundesliga.

‎Le Paris SG face à un choix stratégique pour son attaque

‎Du côté parisien, accepter un tel montage financier poserait une véritable question stratégique. Dépenser une somme record sans bénéficier immédiatement du joueur constituerait un pari particulièrement audacieux, même pour un club aux importantes ressources économiques. ‎Le principal intéressé, lui, s’est toujours montré prudent lorsqu’il a été interrogé sur son avenir. Pendant la Coupe du monde, Yan Diomandé avait préféré esquiver les rumeurs de transfert :

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« Vous m’informez. Je n’ai pas internet, je n’ai pas Instagram, je n’ai pas TikTok. C’est mon agent qui discute avec le club, je n’ai pas d’informations. Je ne veux pas parler de ça, même avec mon agent parce que c’est une chance de jouer une Coupe du Monde, c’est tous les quatre ans, donc il faut en profiter. Je veux faire l’histoire avec mon pays, et donner le meilleur de moi-même », avait-il répondu. Une prise de parole qui témoigne de sa volonté de rester concentré sur le terrain.

‎Un bras de fer qui pourrait durer jusqu’au bout du mercato

Le RB Leipzig cherche autant à protéger son actif qu’à envoyer un message au marché. En fixant des conditions aussi élevées, le club allemand montre qu’il n’est pas vendeur à n’importe quel prix et qu’il maîtrise totalement le calendrier des négociations. ‎Le PSG devra désormais décider s’il poursuit son offensive ou s’il préfère explorer d’autres pistes offensives.

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Une chose est certaine : tant que Leipzig restera inflexible, le dossier Yan Diomandé promet encore plusieurs rebondissements. Entre ambition parisienne et fermeté allemande, ce feuilleton du mercato est loin d’avoir livré son dernier épisode.