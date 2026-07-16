OM : L’aveu implacable de McCourt à Lorenzi et Genesio !

‎Frank McCourt n’a pas cherché à embellir la réalité à l’OM avant l’arrivée de Grégory Lorenzi et Bruno Genesio. Lors de la conférence de presse de présentation de la nouvelle direction sportive, les deux hommes ont confirmé que le propriétaire américain leur avait exposé sans détour les difficultés économiques du club.

‎OM : Une feuille de route dévoilée sans faux-semblants

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‎L’Olympique de Marseille entame une nouvelle étape de son histoire avec un nouvel organigramme sportif. Mercredi, Stéphane Richard, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio ont officiellement lancé la saison 2026-2027 lors d’une conférence de presse très attendue. Mais derrière les ambitions affichées, un sujet s’est rapidement imposé : la réalité financière du club. ‎Grégory Lorenzi a révélé avoir eu un échange direct avec Frank McCourt avant de prendre ses fonctions.

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Le directeur sportif a insisté sur la franchise du propriétaire marseillais : « Il a été transparent sur la situation du club, la vision qu’il avait. » Il a également salué son implication personnelle : « C’est une personne pour laquelle j’ai beaucoup de respect (…) Je pense que c’est une chance pour l’OM d’avoir un monsieur comme Frank McCourt à la tête de ce club », s’est-il réjoui.

‎Un défi accepté en parfaite connaissance des difficultés

‎Bruno Genesio n’a, lui, pas rencontré physiquement Frank McCourt. En revanche, un long échange en visioconférence avec le propriétaire, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi lui a permis de mesurer l’ampleur du chantier qui l’attend à Marseille. ‎L’entraîneur olympien n’a laissé planer aucun doute sur son état d’esprit.

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« On a échangé très très longuement (…) sur la situation du club et ce qu’il attendait de nous », a expliqué Genesio. Avant d’ajouter une phrase qui résume son engagement : « J’ai accepté le challenge en pleine connaissance de cause, mais aussi avec beaucoup de motivation et d’envie pour conduire l’OM là où il doit être. » Cette déclaration montre que les contraintes économiques n’ont jamais été dissimulées durant les discussions.

‎Une transparence qui engage désormais tout le projet

‎En choisissant de présenter clairement les limites financières de l’OM, Frank McCourt a aussi fixé un cadre précis à ses nouveaux dirigeants. Aucun malentendu ne pourra être invoqué dans les prochains mois concernant les moyens mis à disposition ou les objectifs sportifs. ‎Cette approche renforce également la responsabilité de Grégory Lorenzi et Bruno Genesio.

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Tous deux savent que la reconstruction devra passer par des choix réfléchis, une gestion rigoureuse du mercato et une valorisation de l’effectif. Le succès du nouveau projet dépendra autant de leurs décisions que de leur capacité à convaincre les supporters qu’une stratégie durable peut produire des résultats.

‎Une méthode qui peut redonner de la crédibilité à l’OM

‎Dans le football moderne, les promesses irréalistes se retournent souvent contre les dirigeants. À Marseille, Frank McCourt semble avoir choisi une autre voie : celle de la transparence. En annonçant clairement les difficultés avant même la signature de son directeur sportif et de son entraîneur, il évite de créer des attentes impossibles à satisfaire. Cette communication ne garantit évidemment aucun succès sur le terrain.

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En revanche, elle pose les bases d’une relation de confiance entre le propriétaire et son équipe dirigeante. Si Lorenzi et Genesio parviennent à transformer cette honnêteté en résultats sportifs, l’OM pourrait retrouver une stabilité qui lui a parfois fait défaut ces dernières saisons. La saison 2026-2027 dira si cet aveu sans détour constituait le point de départ d’un véritable renouveau marseillais.