Mercato FC Nantes : Les Kita durcissent le ton dans ce bras de fer

‎Le FC Nantes ne compte pas céder à la pression dans le dossier Mostafa Mohamed, devenu l’un des feuilletons les plus chauds de son mercato estival. Malgré un conflit qui s’enlise, les dirigeants des Canaris ont fixé une ligne de conduite claire à leur attaquant.

‎Mercato FC Nantes : Les Kita intransigeants avec Mostafa Mohamed

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‎Le dossier Mostafa Mohamed continue d’alimenter les discussions à la Jonelière. Toujours absent de la reprise de l’entraînement, l’attaquant égyptien reste au cœur d’un désaccord profond avec sa direction. Pourtant, en coulisses, le FC Nantes n’entend pas agir dans la précipitation.

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‎D’après Ouest-France, la famille Kita a déjà arrêté sa position. Il n’est pas question de rompre le contrat du joueur. Les dirigeants privilégient une solution bien plus avantageuse : trouver un club capable de présenter une offre afin d’organiser un transfert dans des conditions satisfaisantes.

‎Un investissement que le FCN refuse de sacrifier

‎Cette fermeté s’explique avant tout par l’investissement réalisé il y a deux ans. Arrivé définitivement en provenance de Galatasaray contre plus de six millions d’euros, Mostafa Mohamed représente un actif que le FC Nantes ne souhaite pas voir partir sans compensation financière.

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‎Le différend actuel trouve notamment son origine dans les dispositions contractuelles liées à la relégation, avec une baisse de salaire que le joueur conteste. Malgré cette tension, les dirigeants refusent d’abandonner toute possibilité de récupérer une partie de leur mise sur le marché des transferts.

Mostafa Mohamed n'a toujours pas repris l'entraînement. 🤯



Le club ne veut pas le licencier car le #FCNantes veut récupérer une petite indemnité. Pour rappel, le joueur à était acheté pour + de 6M€.🤑



🗞 @OuestFrance pic.twitter.com/Vs7oENXxjf — fan_fcnantes_foot_ (@FcnantesFoot) July 13, 2026

‎Un mercato qui pourrait encore réserver des surprises

‎Pour l’heure, aucun prétendant n’a transmis une proposition jugée suffisante pour débloquer la situation. Tant que ce scénario perdure, le bras de fer devrait continuer entre les deux camps, chacun restant sur ses positions. ‎

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Cette impasse pourrait néanmoins évoluer rapidement si un club décide d’accélérer dans les prochaines semaines. Le FC Nantes garde ainsi la porte ouverte à un départ, mais uniquement dans le cadre d’une opération financièrement cohérente.

‎Le choix des Kita, un message fort au vestiaire

‎Au-delà du seul cas Mostafa Mohamed, cette position traduit une volonté de la direction nantaise d’affirmer son autorité. En refusant toute résiliation et en privilégiant une vente, les Kita envoient un signal clair : les intérêts sportifs et économiques du club passent avant toute négociation sous pression.

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‎Cette approche comporte évidemment une part de risque. Si aucune offre convaincante n’arrive, le conflit pourrait s’éterniser. Mais en restant fidèles à leur ligne de conduite, les dirigeants espèrent préserver la valeur de leur attaquant tout en rappelant que le FC Nantes entend garder la maîtrise de ses dossiers.