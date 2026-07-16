Mercato PSG : Accord conclu pour ce monstre français ?  

Michael Olise snobe Paris et se rapproche du Real Madrid. Le PSG prend un sérieux revers et vise d’autres cracks sur le marché des transferts.

Mercato PSG : Le Real Madrid veut doubler Paris pour Michael Olise !

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Le PSG encaisse un terrible coup dur. Michael Olise, la priorité estivale des Parisiens, s’éloigne de la capitale. L’international français s’apprête à filer vers l’Espagne.

Auteur d’une saison stratosphérique avec le Bayern Munich (22 buts et 26 passes décisives en 52 matchs), l’ailier de 24 ans affole l’Europe entière. Il brille actuellement à la Coupe du monde 2026, dominant le classement des passeurs. Mais alors que le Paris SG le courtise depuis de longs mois, le Real Madrid s’est pointé et est sur le point de convaincre le joueur.

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D’après les révélations de Foot Mercato, Michael Olise a désigné le Real Madrid comme son unique priorité. Le joueur tricolore veut poser ses valises à Madrid. Il estime que le club madrilène lui offre le meilleur cadre pour progresser. À Madrid, l’état-major espagnol connaît cette volonté et prépare déjà une offre XXL pour recruter l’ancien prodige de Crystal Palace. C’est une douche froide pour le PSG. Les dirigeants parisiens regardent, impuissants, l’un des meilleurs attaquants du monde leur échapper.

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Le Bayern Munich déclare Michael Olise intransférable. L’ogre bavarois veut prolonger son contrat et affiche publiquement sa fermeté. Mais en coulisses, le géant de Bundesliga anticipe déjà son départ. Les dirigeants allemands ciblent plusieurs successeurs potentiels, dont le Parisien Bradley Barcola, en cas de transfert record. Le Bayern Munich réclame une somme astronomique : 200 millions d’euros minimum pour libérer sa star.

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La situation devient intenable pour le PSG. Certes, Paris possède d’immenses ressources financières, mais le choix catégorique du joueur pour le Real Madrid bloque tout. Les relations excellentes entre le Bayern Munich et le Real Madrid vont grandement faciliter les négociations. Les discussions concrètes débuteront dès la fin de la Coupe du monde. Une réunion scellera l’avenir d’Olise avec sa direction bavaroise. À ce jour, Paris est hors-course.