Mercato : Le Stade Rennais prépare un grand coup de balai

Le Stade Rennais change de priorité. Après avoir animé le marché des transferts avec plusieurs arrivées, le club breton veut désormais réduire son effectif.

Mercato Stade Rennais : Franck Haise réclame des départs

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Au Stade Rennais, l’heure est au dégraissage. Le technicien breton, Franck Haise refuse de travailler avec un groupe surchargé. Alors que le match amical contre Guingamp se profile ce vendredi, le coach exige des départs.

Actuellement, l’effectif compte 29 joueurs de champ. Ce chiffre, déjà trop élevé, va encore grimper avec le retour imminent des internationaux. Pour bosser correctement, Haise cible un groupe resserré de 23 ou 24 éléments. « Je ne peux pas faire jouer 29 joueurs de champ », a-t-il d’ailleurs tranché dans les colonnes de L’Équipe. Il faut trier et retenir les meilleurs.

Pour réduire la voilure, le board rennais doit accélérer les ventes. Plusieurs cadres et jeunes talents se retrouvent ainsi sur le marché. Jordan James n’entre plus dans les plans. L’avenir de Seko Fofana, Ludovic Blas, Lilian Brassier et Breel Embolo est incertain. Plusieurs jeunes du centre de formation de Rennes vont être prêtés pour s’aguerrir.

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Si le loft se remplit, le recrutement n’est pas pour autant bouclé. Franck Haise veut un patron derrière. C’est sa grande priorité de l’été. Or, le dossier menant à l’Anglais de Toulouse, Charlie Cresswell n’avance pas. Les négociations sont au point mort. Sans abandonner totalement cette piste, la cellule de recrutement active d’autres réseaux pour trouver la perle rare.

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Le duel amical de vendredi face à Guingamp servira de révélateur. Ce rendez-vous à Dinard permettra au coach d’identifier ses hommes forts. Ce sera aussi l’occasion d’évaluer une dernière fois ceux qui s’apprêtent à faire leurs valises. À un mois de la reprise du championnat, le Stade Rennais active le mode commando. Le visage du onze rennais va profondément changer ces prochains jours.