Mercato FC Nantes : Décision prise, Kita scelle le sort d’un cadre  

Le FC Nantes ne compte pas céder à la pression. Alors que Mostafa Mohamed brille toujours par son absence depuis la reprise des entraînements, les dirigeants nantais ont pris leur décision.

Mercato FC Nantes : Kita a tranché pour l’avenir de Mostafa Mohamed

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Le FC Nantes tremble, mais il ne plie pas. Face au bras de fer imposé par Mostafa Mohamed, la famille Kita a tranché. Pas question de céder aux caprices de l’attaquant égyptien, même si la tension est à son comble. L’avant-centre boycotte toujours l’entraînement des Canaris. Mais la direction nantaise refuse de prendre une décision radicale.

Selon les révélations de Ouest-France, le club exclut totalement de résilier le contrat du joueur. Les dirigeants préfèrent temporiser. Ils espèrent ainsi obtenir une indemnité de transfert plutôt que de libérer le joueur de ses obligations sans contrepartie financière. Mostafa Mohamed ne partira donc pas gratuitement.

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Recruté définitivement à l’été 2023 en provenance de Galatasaray pour un montant supérieur à 6 millions d’euros, l’international égyptien représente un investissement conséquent pour Nantes. Dans ces conditions, les dirigeants nantais refusent de le laisser partir sans la moindre compensation, même si les relations se sont nettement dégradées. L’objectif des Kita consiste désormais à dénicher un acheteur.

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Mostafa Mohamed boude. Pourquoi cette situation ? L’Égyptien refuse d’assumer les conséquences financières de la mauvaise dynamique sportive du club, qui implique une baisse automatique de son salaire. Le divorce semble consommé, mais le contrat court toujours. Pour l’instant, aucune offre concrète n’est arrivée sur le bureau de Waldemar Kita. Le bras de fer continue donc, dans l’attente d’un sérieux prétendant.