Mercato ASSE :L’Olympiakos en roue libre pour Davitashvili ?

Repoussés par l’ASSE, l’Atalanta Bergame et le Beşiktaş laissent le champ libre à l’Olympiakos pour recruter Zuriko Davitashvili. La question est désormais : le club grec peut-il mettre le prix réclamé par KSV ?

ASSE Mercato : L’Atalanta et le Besiktas se retirent pour Zuriko Davitashvili

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L’ASSE a refusé les premières offres de l’Atalanta Bergame et du Beşiktaş pour Zuriko Davitashvili. Elle exigerait 20 millions d’euros pour le transfert de ce dernier. Alors qu’une proposition revue à la hausse est attendue dans le Forez, les deux clubs se sont tournés vers d’autres pistes plus accessibles.

L’Atalanta est tout proche de recruter Kerim Alajbegović au Bayer Leverkusen, tandis que le Beşiktaş s’est offert les services de Leandro Trossard, en provenance d’Arsenal, pour 18 millions d’euros.

L’Olympiakos en pole position pour recruter le buteur de Saint-Etienne

Du coup, il ne reste plus que l’Olympiakos Le Pirée en tête des courtisans de l’ailier de l’AS Saint-Etienne. Selon la presse grecque, le club athénien veut profiter du retrait de ses concurrents pour boucler rapidement le transfert de l’international géorgien (54 sélections).

Repoussée une première fois, comme la Dea et le club turc, « La Légende » se prépare à revenir à la charge avec une offre qui se rapproche de la demande de Kilmer Sports Ventures, selon les informations de Novasports.

Thierno Ballo au poste de Zuriko Davitashvili

À l’ASSE, la direction a anticipé le probable départ de Zuriko Davitashvili, qui dispose d’un bon de sortie. Elle a recruté Thierno Ballo au Wolfsberger AC en Autriche, samedi dernier.

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Il faut noter que les dirigeants stéphanois ne sont pas contraints de faire des ventes pour boucler leur budget. Ils n’ont donc pas l’intention de brader leur meilleur buteur, par ailleurs meilleur joueur de Ligue 2 de la saison dernière. D’où leur intransigeance. L’Olympiakos est prévenu.