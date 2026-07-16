Mercato OM : Un solide milieu de terrain arrive !  

Bruno Genesio veut du lourd pour Marseille. Malgré des caisses vides, le nouvel entraîneur de l’OM exige des recrues de premier plan.

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Le mercato estival de l’OM s’accélère enfin. En vendant Mason Greenwood à Fenerbahçe, les Phocéens ont donné un peu d’air à leurs finances. Mais ce premier pas ne suffira pas à calmer la DNCG. Bruno Genesio, lui, refuse de revoir ses ambitions à la baisse pour autant.

L’ex-coach lillois sait exactement qui il veut pour renforcer son effectif. Et sa cible prioritaire joue précisément dans son ancien club. Genesio réclame Ethan Mbappé. Selon les indiscrétions, le technicien pousse activement pour recruter le jeune Lillois. Il adore son profil.

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Pour lui, le jeune milieu de terrain a les atouts pour s’imposer à Marseille. Il est lié au LOSC jusqu’en juin 2027. Sa valeur est estimée à un peu moins de 10 millions d’euros. La saison dernière, Ethan Mbappé a disputé 18 matchs de Ligue 1. Ses statistiques sont convaincantes. Bilan : 3 buts et une passe décisive. Il fait craquer la direction de l’OM.

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Mais Marseille peut-il s’aligner financièrement en cette période de crise ? On ignore pour le moment si les dirigeants phocéens vont effectivement passer à l’attaque. À 19 ans, l’ancien Parisien doit encore s’affirmer au plus haut niveau. Rejouer sous la direction de Bruno Genesio a tout d’une opportunité en or pour lui. Bien sûr, rien n’est encore signé. Mais le coach insiste pour l’amener sur la Canebière.