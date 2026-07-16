Mercato ASSE : Un gros coup en Ligue 1 échoue, la raison ?

L’ASSE s’était positionnée sur un gros coup en attaque en Ligue 1, cet été. Mais le maintien de l’équipe en Ligue 2 a bouleversé les plans du club.

Mercato : Les plans de l’ASSE contrariés par le maintien en Ligue 2

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L’ASSE avait préparé un double mercato, par anticipation, avant la fin de la saison dernière. La direction stéphanoise avait coché des noms pour se renforcer, en cas de montée en Ligue 1. Des joueurs aguerris au haut niveau étaient sur son calepin. Libre de tout engagement, Enzo Bardeli était une opportunité pour les Verts.

Kilmer Sports Ventures voulait aussi Ewen Jaouen. Mais l’échec de la montée en Ligue 1 a annihilé toutes les prévisions de la direction de l’AS Saint-Etienne. Le milieu de terrain de Dunkerque a filé à l’UD Levante en Espagne, tandis que le jeune gardien de but s’est engagé avec Newcastle, contre un gros chèque de près de 22 millions d’euros.

Saint-Etienne visait Lassine Sinayoko en cas de montée en Ligue 1

Selon les informations de L’Équipe, Lassine Sinayoko faisait partie des cibles prioritaires des Verts, pour se renforcer en pointe de l’attaque. Le club stéphanois comptait sur ses services, mais seulement en cas de montée en Ligue 1, comme le précise le quotidien sportif.

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L’ASSE étant restée en Ligue 2, l’avant-centre de l’AJ Auxerre n’est évidemment plus sur sa liste. Il est désormais très convoité, par le Paris FC, le RC Lens et le LOSC en Ligue 1. À l’étranger, il est sur les tablettes d’Ipswich Town, promu en Premier League.

Sinayoko engage le bras de fer pour quitter Auxerre

Ayant fait l’objet d’un offre concrète du club parisien, estimée à 8 millions d’euros bonus compris, Lassine Sinayoko veut rejoindre la capitale. Mais l’AJA a repoussé la proposition du PFC, au grand dam de ce dernier.

Pour forcer la main à la direction du club icaunais, l’international malien (30 sélections) a décidé d’engager un bras de fer, en séchant les entraînements. Selon son argument, il dispose d’un bon de sortie pour quitter Auxerre, en cas d’offre atteignant le montant proposé par le Paris FC.

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Cette bataille, l’AS Saint-Etienne la regarde évidemment de loin, à cause de la montée en Ligue 1 ratée !