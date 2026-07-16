Mercato OM : La preuve d’un départ surprise à Marseille !

Les supporters de l’OM viennent de dévoiler un détail troublant concernant le mercato marseillais. Pierre-Emerick Aubameyang s’est envolé pour l’Espagne.

Mercato OM : Aubameyang prend l’avion pour l’Espagne

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Les mouvements s’enchainent du côté de l’Olympique de Marseille. Après le transfert record de Mason Greenwood à Fenerbahçe, c’est autour de Pierre-Emerick Aubameyang de quitter le navire OM. L’attaquant anglais va s’engager avec le Deportivo La Corogne.

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Les deux écuries sont parvenues à un accord autour de 1,5 million d’euros pour le libérer de sa dernière année de contrat. L’officialisation n’est plus qu’une question de temps. La preuve ? Pierre-Emerick Aubameyang a été aperçu ce mercredi après-midi à l’aéroport.

L’attaquant de 37 ans était prêt à s’envoler en direction de l’Espagne. Plusieurs images publiées sur les réseaux sociaux le confirment. Son départ imminent permet à la direction de l’OM de se délester de l’un des plus gros salaires de son vestiaire. Un soulagement pour les Phocéens qui cherchent à alléger leur masse salariale.

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Ce transfert marque un retour en Liga pour Aubam. Un championnat qu’il connaît bien pour avoir évolué sous les couleurs du FC Barcelone. Le club galicien, promu cette saison dans l’élite espagnole, mise sur son expérience et son pour se maintenir dans l’élite.