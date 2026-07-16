Mercato FC Nantes : Un nouveau crack débarque, annonce imminente !

Le FC Nantes touche au but. Les Canaris tiennent leur cinquième recrue de l’été. Mathieu Cafaro est arrivé à la Jonelière pour passer sa visite médicale, ultime étape avant l’officialisation de son engagement avec le club nantais.

Mercato FC Nantes : Visite médicale en cours pour Mathieu Cafaro

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Libéré par le Paris FC, le milieu offensif Mathieu Cafaro passe actuellement ses examens médicaux en Loire-Atlantique. L’officialisation de sa signature au FC Nantes est imminente. Les Jaune et Vert accueillent ainsi leur cinquième renfort de l’été.

Ce recrutement fait suite aux arrivées successives de : Wilitty Younoussa, Maxime Dupé, Lucas Perrin et Killian Corredor. Selon les informations du quotidien Ouest-France, le crack de 29 ans va parapher un contrat de deux saisons. Cet engagement s’accompagne d’une année supplémentaire en option.

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Son parcours récent inspire la confiance. Certes, sa dernière campagne sous le maillot parisien affiche un bilan modeste de dix petites apparitions en Ligue 1. Mais le joueur reste un habitué des missions réussies. Mathieu Cafaro est un spécialiste des montées.

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Le milieu offensif compte effectivement trois accessions dans l’élite à son actif, décrochées avec Reims en 2018, Saint-Étienne en 2024, puis le Paris FC en 2025. Nantes s’offre un profil créatif et polyvalent. Ces qualités techniques vont aider le club du bord de l’Erdre la saison prochaine. Le dénouement de ce dossier est attendu dans les prochaines heures.