Info OM : Une arrivée très attendue officialisée à Marseille

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Au lendemain du transfert record de Mason Greenwood, la direction de l’OM a annoncé une bonne nouvelle à ses supporters. Le nouveau maillot third est là.
OM : Le nouveau maillot third fait enfin son arrivée !
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L’Olympique de Marseille traverse une période de transition intense. Bruno Genesio et son équipe sont actuellement en stage de pré-saison en Côte d’Ivoire. L’actualité phocéenne reste cependant marquée par deux mouvements majeurs dans l’effectif.
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Mason Greenwood a signé à Fenerbahçe. Tandis que Pierre-Emerick Aubameyang est en passe de rejoindre le Deportivo La Corogne. La direction de l’OM doit désormais reconstruire son secteur offensif. C’est dans ce contexte préoccupant que le club et son équipementier PUMA ont créé l’événement. Le troisième maillot pour la saison 2026-2027 a été dévoilé.
Cette nouvelle tunique de l’OM est une déclaration d’amour à la région. Car elle puise son inspiration dans les paysages emblématiques de la Provence. Des champs de lavande aux oliviers, le design célèbre l’identité unique du Sud de la France. Le communiqué assure que ce maillot incarne une « Provence contemporaine », mariant fierté des racines et ambition.
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Les versions domicile et extérieur sont déjà disponibles depuis plusieurs semaines. Les supporters marseillais pourront acquérir cette nouvelle pièce dans les prochaines heures sur la boutique officielle de l’OM.