Info OM : Une arrivée très attendue officialisée à Marseille

Au lendemain du transfert record de Mason Greenwood, la direction de l’OM a annoncé une bonne nouvelle à ses supporters. Le nouveau maillot third est là.

OM : Le nouveau maillot third fait enfin son arrivée !

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille traverse une période de transition intense. Bruno Genesio et son équipe sont actuellement en stage de pré-saison en Côte d’Ivoire. L’actualité phocéenne reste cependant marquée par deux mouvements majeurs dans l’effectif.

Lire aussi : Mercato OM : Un attaquant à 0€ pour remplacer Aubameyang ?

Mason Greenwood a signé à Fenerbahçe. Tandis que Pierre-Emerick Aubameyang est en passe de rejoindre le Deportivo La Corogne. La direction de l’OM doit désormais reconstruire son secteur offensif. C’est dans ce contexte préoccupant que le club et son équipementier PUMA ont créé l’événement. Le troisième maillot pour la saison 2026-2027 a été dévoilé.

𝐔𝐧 𝐬𝐲𝐦𝐛𝐨𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐜𝐞 🪻



Des calanques aux reliefs de l’arrière-pays, des oliveraies aux champs de lavande, Marseille puise son identité au cœur d’une Provence authentique, où les paysages, les couleurs et les savoir-faire façonnent un patrimoine… pic.twitter.com/LNBbT77vva — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 16, 2026

Cette nouvelle tunique de l’OM est une déclaration d’amour à la région. Car elle puise son inspiration dans les paysages emblématiques de la Provence. Des champs de lavande aux oliviers, le design célèbre l’identité unique du Sud de la France. Le communiqué assure que ce maillot incarne une « Provence contemporaine », mariant fierté des racines et ambition.

Lire la suite sur l’OM :

Coup de théâtre à l’OM : Un autre départ acté en attaque

À voir

ASSE : Pré-saison et début de la L2, les supporters hors-jeu

Ça chauffe à l’OM : De nouvelles ventes confirmées !

Les versions domicile et extérieur sont déjà disponibles depuis plusieurs semaines. Les supporters marseillais pourront acquérir cette nouvelle pièce dans les prochaines heures sur la boutique officielle de l’OM.