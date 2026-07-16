OL : L’annonce fracassante de Fonseca sur le mercato

L’OL va faire une petite pause après son offensive sur le marché des transferts, en un mois de mercato.

L’OL part en stage en Allemagne avec ses recrues

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Ayant entamé sa préparation estivale le 30 juin 2026, l’OL va s’exiler en Allemagne pour un stage. L’équipe de Paulo Fonseca livrera un match amical (le quatrième cet été) contre le Slavia Prague, champion de République Tchèque, le samedi 18 juillet au Campus Adidas d’Herzogenaurach. Elle entamera son stage le lendemain, dimanche 19 juillet, jusqu’au vendredi 24 juillet.

Le technicien portugais se déplacera outre-Rhin avec toutes les recrues estivales de l’Olympique Lyonnais : Kaïl Boudache, Mads Bidstrup, Julien Duranville, Mohamed Ouédraogo et Noham Kamara (option d’achat levée). Rentrant de vacances après sa participation à la Coupe du monde 2026, Ernest Nuamah rejoindra ses coéquipiers lors de ce regroupement.

Fonseca : « Nous n’aurons pas de nouveaux joueurs jusqu’à samedi »

En revanche, aucune nouvelle recrue ne renforcera l’équipe des Gones pendant cette période. C’est ce qu’a confié l’entraîneur de l’OL à l’issue du match amical remporté contre le Servette FC (2-1). « Je pense que nous n’aurons pas de nouveaux joueurs jusqu’à samedi », a-t-il indiqué.

Cependant, le mercato estival du club rhodanien n’est pas refermé. Il est même loin d’être bouclé. Il s’agit juste d’une pause, avant l’arrivée d’autres renforts. « Nous travaillons pour apporter de nouveaux joueurs, mais on va voir », a confirmé Paulo Fonseca.

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