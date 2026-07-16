OL : Fonseca annonce un renfort offensif, à la suite de Sulc

Après le retour de Pavel Sulc, l’OL attend encore trois Mondialistes. L’un est en approche selon l’entraîneur Paulo Fonseca.

Nuamah va rejoindre l’OL en stage en Allemagne

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L’OL a démarré la préparation estivale le 30 juin, avec un groupe incomplet. Ayant participé à la Coupe du monde 2026 en Amérique, Pavel Sulc est revenu à l’entraînement, lundi dernier. Il a bénéficié de quelques jours supplémentaires de vacances, après l’élimination de la République Tchèque au premier tour.

Éliminé en 16e de finale avec le Ghana par la Colombie (1-0), le 4 juillet, Ernest Nuamah est attendu par Paulo Fonseca. Son retour est déjà fixé. Selon l’entraineur des Gones, l’ailier ghanéen rejoindra l’équipe de l’Olympique Lyonnais en Allemagne, lors du stage prévu au Campus Adidas d’Herzogenaurach, du 19 au 24 juillet.

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« Il va nous rejoindre en Allemagne. Ce sera la seule nouveauté par rapport au groupe de ce (mercredi) soir », a-t-il indiqué, à l’issue du match amical remporté face au Servette FC (2-1).

Vacances prolongées pour Niakhaté, Tagliafico absent jusqu’en août

Sorti aussi du Mondial en 16e de finale, par la Belgique (2-3), Moussa Niakhaté n’est pas encore revenu de vacances. Son retour est différé. Le défenseur central international Sénégalais « ne sera pas de retour avant une dizaine de jours », selon les informations d’Olympique-et-lyonnais.

Quant à Nicolas Tagliafico, il devrait manquer le 3e tour des préliminaires de la Ligue des Champions, prévu le 4 ou 5 août. Il est en finale de la Coupe du monde avec l’Argentine. Titulaire, mercredi en demi-finale contre l’Angleterre (2-1), il avait cédé sa place à Lautaro Martinez à la 81e minute de jeu.

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L’arrière latéral gauche de l’OL jouera la finale de la Coupe du monde contre l’Espagne, le dimanche 19 juillet. Il partira ensuite en vacances pour un mois maximum.