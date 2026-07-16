Mercato ASSE : Onze recrues, toute une équipe engagée !

La Direction de l’ASSE reconstruit son équipe féminine, après la relégation en deuxième division. Onze nouvelles joueuses ont été déjà enrôlées.

ASSE féminin : Le projet de reconstruction confié à Chandioux

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Dernière de la Première Ligue, la saison passée, l’ASSE féminin évoluera en Seconde Ligue cette saison, avec Yannick Chandioux. Nommé en mars dernier pour sauver les Vertes de la relégation, il n’y est pas arrivé. Toutefois, il a été maintenu sur le banc pour la saison 2026-2027.

Le successeur de Sébastien Joseph doit mettre une nouvelle équipe en place, conformément au projet du club. « Face à nous, se dresse un projet de reconstruction, que nous abordons avec ambition », avait-il annoncé.

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Jean-Marc Barsotti, président de l’Association ASSE, justifie la prolongation de son contrat : « En l’espace de cinq rencontres seulement, il a insufflé un renouveau, donné confiance […]. Grâce à son expérience et sa connaissance du football féminin, il sera l’un des artisans du projet ambitieux que nous voulons bâtir ».

Ninon Blanchard revient à Saint-Etienne, 10 autres recrues débarquent

Pour remplacer les Amazones en fin de contrat et non retenues, onze nouvelles joueuses ont été recrutées. Ce jeudi 16 juillet, deux défenseures ont renforcé les Vertes : Louna Belhout-Achi (21 ans) et Agathe Felden (20 ans).

La semaine dernière, neuf joueuses ont rejoint l’équipe de Yannick Chandioux. La vague d’arrivée a commencé par Ninon Blanchard. Défenseure formée à l’AS Saint-Étienne, elle avait défendu la couleur verte pendant près de onze ans, avant son départ en 2024. Elle retrouve donc son club de cœur deux ans après l’avoir quitté.

Pauline Sierra, défenseure polyvalente de 22 ans, a suivi Blanchard, le même mardi 7 juillet. Mathilde Kack (défenseure, 26 ans), Dona Scannapieco (attaquante de 22 ans), Inna Hlushchenko (Internationale ukrainienne, 22 ans), Ithaisa Vinoly (gardienne de but, 25 ans), Roxane (en provenance de Marseille), Lorna Chicha Douvier (milieu de terrain de 20 ans) et Céleste Delcroix (défenseure latérale, 20 ans) sont les autres recrues de l’équipe féminine de l’ASSE.

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Le début de la Seconde Ligue est fixé au 6 septembre 2026. D’ici cette date, Yannick Chandioux devra trouver la cohésion entre ces nouvelles joueuses, afin de présenter une équipe homogène et compétitive.