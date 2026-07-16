Mercato PSG : 150 M€, Luis Campos dégote un crack brésilien

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, rêve d’un nouveau coup d’éclat estimé à 150 millions d’euros. Rayan, l’attaquant brésilien de Bournemouth, est visé.

Mercato : Luis Campos tente d’attirer Rayan au PSG

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Le secteur offensif du Paris Saint-Germain connaitra quelques changements cet été. Entre le transfert de Gonçalo Ramos à l’AC Milan et les incertitudes entourant Bradley Barcola, la cellule de recrutement du PSG est à l’œuvre pour anticiper des mouvements en attaque.

C’est dans ce sens que le nom de Yan Diomande revient en boucle à Paris. Luis Campos explore pourtant une piste en attaque. Le conseiller sportif du PSG a jeté son dévolu sur Rayan, jeune prodige de Bournemouth. L’attaquant brésilien a laissé entrevoir de belles promesses lors du Mondial 2026.

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Sa montée en puissance – 5 buts en 15 rencontres de Premier League cette saison – a rapidement attiré les regards de cadors européens. Le Bayern Munich, le FC Barcelone et le PSG tentent de s’offrir Rayan, indique le compte anglais 90min Breaking.

Sa clause libératoire fixée à 150 millions d’euros

Toutefois, déloger Rayan de Bournemouth ne sera pas chose facile. Le club anglais est conscient de détenir une pépite entre ses mains. Les Cherries ont verrouillé son avenir avec une clause libératoire fixée à 150 millions d’euros, indique la source. Le club anglais est inflexible sur ce point.

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Son ailier polyvalent n’est pas à vendre cet été. Bournemouth souhaite profiter de son potentiel une saison supplémentaire avant d’envisager une vente. La direction du Paris SG devra donc faire preuve de patience et de persuasion avant de tenter ce coup d’éclat en Premier League.