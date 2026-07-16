Coup dur à l’OM : Nouvelle alerte pour Igor Paixao

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Le stage de l’OM en Côte d’Ivoire est secoué par une nouvelle inquiétude. L’attaquant Igor Paixao s’est entraîné loin du groupe phocéen.
OM : Igor Paixao s’entraîne à l’écart du groupe
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L’Olympique de Marseille a entamé sa préparation estivale en Côte d’Ivoire. Mais une ombre plane sur ce stage phocéen. Igor Paixao n’a pas participé à l’entraînement collectif de ce jeudi au stade Félix-Houphouët-Boigny. Son absence aux côté de ses partenaires suscite quelques inquiétudes et interrogations.
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L’attaquant brésilien, accompagné d’Hilan Hamzaoui Slimani, s’est en effet contenté d’une séance individuelle, à l’écart du reste du groupe. Les images publiées sur les réseaux sociaux le confirment. Ce type de gestion différenciée est courant durant les stages estivaux. Cela permet ménager la condition physique de certains joueurs.
Gêne musculaire ou possible vente à Marseille ?
Mais le timing et le manque d’explications officielles alimentent les spéculations. Surtout que l’Olympique de Marseille est en pleine opération de dégraissage durant ce mercato. Aucun joueur n’est à l’abri d’un départ cet été. Ce n’est pas Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang qui diront le contraire.
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Cette mise à l’écart d’Igor Paixao intrigue donc. S’agit-il d’une simple mesure de précaution pour éviter une blessure ou le signe précurseur d’une possible vente ? Rien ne confirme pour le moment un départ, même si l’ancien crack de Feyenoord reste très convoité sur le marché des transferts.