Mercato ASSE :Révélation choc sur le transfert de Csongvai

L’AIK Football, club d’Áron Csongvai, dernière recrue en date de l’ASSE, s’enflamme pour son transfert.

Mercato : Áron Csongvai renforce l’ASSE pour 1 M€

La suite après cette publicité

L’ASSE a recruté d’Áron Csongvai à l’AIK Football en Suède. Selon Transfermarkt, son transfert a été conclu à 1 M€, alors qu’il est valorisé à 1,7 M€. Le polyvalent milieu défensif s’est engagé avec les Verts pour 4 ans, jusqu’en juin 2030.

Le club suédois l’avait transféré de Videoton FC (Hongrie), en février 2025, contre un montant estimé à 500 000 €. Il a passé une saison et demie à l’AIK avant son transfert à l’AS Saint-Etienne. L’AIK a donc réalisé une bonne affaire sur la vente de l’international Hongrois (2 sélections).

L’ASSE a payé « une indemnité de transfert raisonnable » pour Csongvai

Il est justement dithyrambique sur le joueur et s’enflamme sur son transfert à l’ASSE. « Un grand merci à Áron Csongvai pour son immense contribution au club ces deux dernières saisons. Son professionnalisme et son dévouement au quotidien ont été impressionnants. Ses excellentes performances sous le maillot de l’AIK lui ont permis d’obtenir un transfert, une opportunité qu’il a su saisir. Nous avons pu finaliser les négociations rapidement, l’AS Saint-Etienne s’étant montré disposé à payer une indemnité de transfert raisonnable », a déclaré Miika Takkula, responsable du recrutement du club.

Selon la précision des Suédois, le transfert de d’Áron Csongvai s’inscrit dans la catégorie III : 5,0 – 10,0 millions de SEK (devise suédoise). Soit environ 500 000 € – environ 1 M€.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Pré-saison et début de la L2, les supporters hors-jeu

À voir

Coup dur à l’OM : Nouvelle alerte pour Igor Paixao

Mercato ASSE : Onze recrues, toute une équipe engagée !

« Les montants indiqués dans le barème correspondent au bénéfice net généré par la vente d’un joueur, conformément à la définition de l’UEFA de l’indicateur de performance ‘’Transferts de joueurs’’, c’est-à-dire les recettes issues des ventes de joueurs diminuées des commissions d’agent, des autres frais de vente et de toute indemnité versée aux anciens clubs, ainsi que de la valeur comptable du joueur au moment de la vente », explique l’AIK, sur son site internet.