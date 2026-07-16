Mercato OM : RC Strasbourg torpille une arrivée en défense !

La direction de l’OM voit l’une de ses pistes défensives sérieusement compromise. Le RC Strasbourg s’invite dans la bataille pour Mauro Furtado.

Mercato : Mauro Furtado à l’OM, le RC Strasbour joue les trouble-fêtes

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L’Olympique de Marseille est confronté à des difficultés économiques. Cela l’oblige à adopter une stratégie de recrutement à moindre coût. Les dirigeants de l’OM ciblent ainsi de jeunes talents à fort potentiel, à l’image de Mauro Furtado. Le défenseur portugais évolue au Benfica Lisbonne.

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Il est considéré comme l’une des grandes promesses du football lusitanien. Mauro Furtado ayant brillé sur la scène internationale en remportant l’Euro U17 et la Coupe du monde de sa catégorie. Il arrive à un tournant de sa carrière cet été. Le joueur de 17 ans est entré dans la dernière année de son contrat et refuse pour l’heure de prolonger.

Son prix risque de grimper

Sa situation contractuelle pousse Benfica à envisager un transfert dès cet été. Ce qui permet d’éviter que le jeune parte gratuitement l’an prochain. L’OM tenterait ainsi de le recruter à un prix très accessible. Sauf qu’une nouvelle menace se précise : le RC Strasbourg. Sassuolo News le confirme, les Alsaciens souhaitent devancer Marseille pour Mauro Furtado.

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Des formations étrangères comme Leeds United et Sassuolo sont aussi sur ses traces. Cette concurrence accrue risque de faire grimper les enchères pour le jeune joueur. La direction de l’OM devra donc faire preuve d’ingéniosité en vue de finaliser ce joli coup en défense.