Mercato ASSE : Un départ à Saint-Etienne, un adieu émouvant

Reléguée en deuxième division, l’équipe féminine de l’ASSE ne pourra plus compter sur sa gardienne de but titulaire. Elle quitte les Vertes.

Mercato : Pinguet quitte l’ASSE, après Tapia et Belkhiter

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Dernière à l’issue de l’Arkema Première Ligue 2025-2026, l’ASSE évoluera en Seconde Ligue la saison prochaine. Les Vertes seront dirigées par Yannick Chandioux, le technicien nommé en mars dernier dans la foulée du limogeage de Sébastien Joseph. Il a été maintenu à son poste pour tenter de ramener les Stéphanoises dans l’élite.

Cependant, le technicien français de 50 ans doit construire une nouvelle équipe, car plusieurs joueuses, dont Chloé Tapia (24 ans, gardienne de but) et Morgane Belkhiter (30 ans, défenseure) ont quitté l’équipe.

Ce lundi 29 juin, c’est au tour d’Alice Pinguet d’annoncer son départ officiel, après une seule saison sous le maillot des Amazones.

Alice Pinguet : « Je pars avec le cœur rempli de gratitude »

Elle a posté un message d’adieu sur les réseaux sociaux, officialisant son départ. « Il est temps pour moi de dire au revoir à mon club de cœur », a écrit la gardienne numéro 1 de la saison dernière, sur Instagram, ce jour anniversaire de ses 24 ans.

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« Cette année sous les couleurs de l’AS Saint-Étienne m’a beaucoup apporté, sur le terrain comme humainement. Merci au club, au staff, à mes coéquipières et à tous les supporters pour votre confiance, votre soutien et tous ces souvenirs. Je quitte ce club avec le cœur rempli de gratitude, prête à écrire un nouveau chapitre de ma carrière. Saint-Étienne aura toujours une place particulière dans mon cœur. Merci pour tout », a déclaré Alice Pinguet.