Mercato PSG : 100 M€, une arrivée imminente à Paris !

Le PSG tient sans doute son premier gros coup de l’été. Son directeur sportif Luis Campos se rapproche d’un accord total pour Yan Diomandé.

Mercato PSG : Luis Campos touche au but pour Yan Diomandé

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Le Paris Saint-Germain a connu deux départs majeurs cet été. Gonçalo Ramos a rejoint l’AC Milan, tandis que Kang-in Lee a filé à l’Atlético de Madrid. Ces mouvements obligent le PSG à renforcer son attaque durant ce mercato. La direction parisienne, conduite par Luis Campos, met les bouchées doubles pour accueillir son premier renfort offensif de l’été.

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D’après les informations de Ben Jacobs pour talkSPORT, le club de la capitale est tout proche de signer Yan Diomandé. L’international ivoirien sort d’une saison exceptionnelle au RB Leipzig. Il a été auteur 12 buts et 9 passes décisives en Bundesliga.

Plus de 100 millions d’euros pour son transfert

Sa vitesse, ses dribbles et ses prestations remarquées au Mondial 2026 avec sa sélection ont renforcé l’intérêt du PSG. Si bien que les dirigeants parisiens souhaitent vite finaliser sa signature. Yan Diomandé semble déjà favorable à une arrivée à Paris. Et les positions entre les deux écuries se rapprochent ces dernières heures.

🚨🚨 LE PSG SE RAPPROCHE DE YAN DIOMANDÉ 🇨🇮 ! ❤️💙👀



(@JacobsBen via @talkSPORT) pic.twitter.com/6mqKhsr1OV — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) July 16, 2026

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Le RB Leipzig exige plus de 100 millions d’euros avant de céder son prodige de 19 ans. Ces exigences n’effraient pas vraiment Luis Campos et ses hommes. Le club de la capitale est doté de ressources financières quasi-illimitées. Reste maintenant à savoir si les deux écuries parviendront à s’entendre.