Mercato : Le Paris FC s’offre un défenseur central à 20 M€

Prêté par Brighton la saison dernière au Paris FC, Diego Coppola a officiellement rejoint le club francilien en fin de matinée. Il est un renfort défensif très précieux pour le nouveau coach, Liam Rosenior.

Mercato : Diego Coppola, première recrue estivale majeure du PFC

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Pour l’instant, on ne peut pas dire que le Paris FC va chercher loin ses recrues dans ce mercato estival. En effet, après le recrutement d’Emmanuel Mbemba en provenance du PSG, son voisin, Diego Coppola, prêté par Brighton la saison dernière au club, est de retour. Il est la première recrue estivale majeure du board parisien.

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Le défenseur central italien a signé un contrat de cinq ans, le liant jusqu’en 2031 avec le club de la capitale. La somme déboursée par le PFC avoisine les 20 millions d’euros, ce qui fait de lui le deuxième plus gros transfert de l’histoire du club, derrière celui de Patrick Zabi (25 M€), en provenance du Stade de Reims, l’hiver dernier.

𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐂𝐨𝐩𝐩𝐨𝐥𝐚 𝐞𝐬𝐭 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧. 🔝



Le défenseur central s'est engagé au Paris FC jusqu'en 2031 ! 🦾 pic.twitter.com/OomTFrvsms — Paris FC (@ParisFC) July 16, 2026

Présenté officiellement sur les réseaux sociaux du club, il vient renforcer un secteur défensif parisien qui avait souffert la saison dernière jusqu’à son arrivée. Recruté à l’été 2025 par Brighton à l’Hellas Vérone pour 11 millions d’euros, l’Italien permet à son ancienne équipe de réaliser une excellente opération financière en l’espace d’un an, en le vendant deux fois plus cher à Paris.

Il était la priorité de Liam Rosenior

Le défenseur central de 22 ans, qui avait effectué son retour en Angleterre à l’issue de son prêt, gardait toujours en tête l’idée de s’installer durablement dans la capitale française. Sur la deuxième partie de saison dernière, le transalpin a disputé 13 matchs en Ligue 1 et un seul en Coupe de France, délivrant même deux passes décisives dans l’élite. Son profil intéressait grandement Liam Rosenior.

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Le nouveau coach du club francilien souhaitait rapatrier l’ancien de Premier League, le voyant comme un futur élément essentiel de sa tactique. Son mètre 92, sa très bonne qualité balle au pied à la relance, ainsi que sa courte expérience dans le championnat anglais ont fait de lui la priorité de l’ex-manager de Chelsea. La direction du Paris FC n’a alors pas traîné pour le faire revenir.