OM : Un jackpot bienvenu pour Marseille, McCourt jubile

‎L’OM vient de sécuriser une excellente nouvelle en dehors des terrains avec un accord commercial qui renforce durablement ses finances. Il s’agit du partenariat Sublime Côte d’Ivoire prolongé et qui offre au club phocéen une stabilité bienvenue au moment où les ambitions sportives restent élevées.

‎OM-Sublime Côte d’Ivoire, un partenariat qui change de dimension

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‎Marseille ne s’est pas contenté de prolonger un contrat. Le club a consolidé une alliance stratégique avec le programme Sublime Côte d’Ivoire, désormais liée à l’OM jusqu’en 2029. D’après INFO.FR, cette extension garantit une rentrée de 5 millions d’euros par saison sur les trois prochaines années, soit un total de 15 millions d’euros.

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‎Cette manne financière arrive à point nommé pour un club qui cherche à concilier compétitivité sportive et équilibre économique. Frank McCourt peut ainsi compter sur une ressource stable qui permettra d’accompagner les projets de développement du club.

‎L’Afrique, un marché devenu incontournable

‎Ce partenariat dépasse largement le simple cadre du sponsoring. L’OM a multiplié les initiatives en Côte d’Ivoire avec un Summer Tour organisé à Abidjan, qui mêle entraînements ouverts au public, actions solidaires et rencontre amicale afin de renforcer ses liens avec ses supporters.

‎Le projet ne s’arrête pas là. Une boutique officielle devrait bientôt voir le jour dans la capitale économique ivoirienne. Un centre de formation est également à l’étude avec les autorités locales pour détecter et accompagner les jeunes talents de demain.

🗣️ 𝑨𝑼𝑿 𝑨𝑹𝑴𝑬𝑺

Nos Olympiens, comme à la maison, à Abidjan 🏠💙 pic.twitter.com/zWU1gdQR7M — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 15, 2026

‎Des retombées qui dépassent le terrain

‎Au-delà des finances, Marseille renforce son image sur un continent où le club bénéficie déjà d’une immense popularité. Cette présence accrue pourrait ouvrir la voie à de nouveaux partenaires et à d’autres opportunités commerciales. ‎

Toutefois, certains observateurs rappellent qu’aucun bilan public détaillé n’a encore été publié concernant les bénéfices concrets de ce partenariat pour la Côte d’Ivoire, malgré les investissements engagés, souligne INFO.FR. ‎L’OM confirme ainsi que son avenir ne se construit pas uniquement sur le marché des transferts.

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En développant des partenariats solides et en s’implantant durablement en Afrique, le club diversifie intelligemment ses revenus. ‎Cette vision de long terme pourrait offrir à Marseille un avantage précieux face à une concurrence toujours plus féroce. Si les résultats sportifs suivent cette dynamique économique, Frank McCourt aura toutes les raisons de savourer ce nouveau jackpot.