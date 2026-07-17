Mercato Stade Rennais : Revirement de situation pour Bentaleb

‎Le Stade Rennais semblait tenir une piste crédible avec Nabil Bentaleb pour renforcer son entrejeu durant ce mercato estival. Mais les dernières déclarations du président du LOSC rebattent complètement les cartes et éloignent un peu plus l’international algérien de la Bretagne.

Mercato Stade Rennais : Le dossier Bentaleb bascule en faveur du LOSC

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‎Ces dernières semaines, le nom de Nabil Bentaleb circulait avec insistance du côté du Stade Rennais, mais aussi de l’OM et de l’OL. Libre depuis la fin de son contrat au 30 juin, le milieu de terrain expérimenté apparaissait comme une opportunité intéressante pour plusieurs clubs de Ligue 1. ‎

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Pourtant, la tendance a radicalement changé. En conférence de presse, le président du LOSC, Olivier Létang, a confirmé que les discussions avec le joueur se poursuivaient. « Nabil, c’est un enfant de Lille, c’est un enfant du club et c’est un très bon footballeur qui a la personnalité qui correspond aux caractéristiques et aux valeurs du club », a-t-il déclaré.

« Avec Nabil, on est toujours en discussion. On s’est encore parlé il y a deux jours. Et donc, on devrait avoir une réponse à vous donner très rapidement concernant Nabil », a ajouté Létang.

✍️ Olivier Létang a été interrogé sur le cas Nabil Bentaleb en conférence de presse.



« Avec Nabil (Bentaleb), on est toujours en discussions. On s’est encore parlé il y a deux jours et on devrait avoir une réponse à vous donner très rapidement. »



« Nabil, c’est un enfant de… pic.twitter.com/OsegKeBfon — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) July 16, 2026

Pourquoi Rennes voit la porte se refermer

‎Ces propos traduisent une volonté claire de Lille de conserver un joueur apprécié pour son expérience et son leadership. Les échanges entre les deux camps semblent suffisamment avancés pour envisager une issue positive dans un avenir proche.

‎Dans ce contexte, le Stade Rennais voit l’une de ses pistes les plus séduisantes s’éloigner. Le club breton devra probablement accélérer sur d’autres profils si la prolongation de Bentaleb est officialisée dans les prochains jours.

Le LOSC est en train de réussir un joli coup

‎Si l’accord est confirmé, Rennes, l’OM et l’OL devront revoir leurs plans. Perdre une cible de cette qualité oblige souvent les cellules de recrutement à réagir rapidement afin d’éviter de prendre du retard sur le marché. En quelques jours, un départ qui semblait presque acquis peut finalement laisser place à une prolongation inattendue.

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Le LOSC, de son côté, est sur le point de réaliser une excellente opération. Conserver un joueur qui connaît parfaitement le club permettrait d’apporter de la stabilité tout en évitant un recrutement coûteux. ‎

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Pour le Stade Rennais, ce revirement constitue surtout un signal : le mercato réserve toujours des surprises. Les dirigeants bretons devront désormais se montrer réactifs afin d’identifier une alternative capable d’apporter le même équilibre au milieu de terrain.