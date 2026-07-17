ASSE : C’est officiel ! KSV fait une annonce majeure

L’ASSE a confirmé une information très attendue par ses supporters en officialisant la date de présentation de son futur maillot extérieur pour la saison 2026-2027. Après le succès du lancement de la tunique domicile, le club du Forez prépare un nouveau rendez-vous qui promet d’attirer tous les regards.

‎ASSE : KSV lance le compte à rebours

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‎Le suspense touche progressivement à sa fin. Après avoir dévoilé son maillot domicile lors d’un événement organisé place de l’Hôtel de Ville, l’AS Saint-Étienne s’apprête à lever le voile sur sa seconde tenue. Selon les informations communiquées par le club, cette présentation est programmée pour le 31 juillet, une date déjà entourée en vert par de nombreux supporters.

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‎Depuis plusieurs saisons, les lancements de maillots sont devenus de véritables événements pour les Verts. Le partenariat avec Hummel s’inscrit dans cette volonté de valoriser l’identité du club tout en créant un rendez-vous fédérateur. Le maillot domicile, présenté début juillet, a d’ailleurs rencontré un accueil très favorable dès son arrivée dans les boutiques.

‎Une stratégie qui dépasse le simple équipement

‎Cette communication n’a rien d’anodin. L’ASSE entretient soigneusement l’attente autour de ses nouvelles tenues afin de prolonger l’engouement estival avant le début des compétitions officielles. Chaque détail est pensé pour renforcer le lien entre le club et le Peuple Vert.

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‎Les spéculations se multiplient déjà sur les réseaux sociaux. Les supporters s’interrogent sur les couleurs, les références historiques et les finitions qui pourraient distinguer cette nouvelle tenue extérieure. Pour l’heure, le club garde le secret, alimentant naturellement la curiosité.

‎Une première apparition qui pourrait marquer les esprits

‎Sauf changement de programme, cette nouvelle tunique pourrait être portée dès le dernier match de préparation face au club italien de Venise. Une manière idéale de présenter officiellement l’équipement en conditions réelles avant le lancement de la saison.

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‎Le club devrait également communiquer prochainement sur les modalités de cette révélation. Comme lors des précédents exercices, un événement à la boutique officielle ou dans un lieu emblématique de Saint-Étienne reste une possibilité, selon les habitudes prises ces dernières années.

‎Un lancement qui confirme la montée en puissance de la marque ASSE

‎Au-delà de l’aspect esthétique, ce futur maillot symbolise la capacité de l’AS Saint-Etienne à mobiliser sa communauté. Chaque présentation devient un moment de partage où l’attachement au club dépasse largement le simple achat d’un équipement sportif.

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‎En orchestrant cette annonce avec précision, les dirigeants entretiennent une dynamique positive autour des Verts. Si le design reste encore mystérieux, une certitude s’impose déjà : le 31 juillet, les regards du Peuple Vert seront tournés vers Saint-Étienne pour découvrir cette nouvelle tenue.