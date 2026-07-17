Mercato ASSE : Csongvai fait déjà des malheureux !

‎L’ASSE n’a pas seulement recruté un nouveau milieu de terrain. En mettant la main sur Áron Csongvai, le club stéphanois prive surtout l’AIK Solna d’un élément devenu incontournable, comme en témoignent les mots particulièrement forts publiés par le club suédois.

‎Mercato ASSE : Un départ de Csongvai qui laisse un immense vide en Suède

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‎À Saint-Étienne, l’arrivée d’Áron Csongvai est perçue comme un renfort d’expérience. En Suède, le sentiment est tout autre. L’AIK Solna a officialisé son départ avec un long communiqué, un format rarement anodin dans le football moderne. Le club scandinave a choisi de retracer le parcours du milieu hongrois et de saluer son influence, bien au-delà de ses statistiques.

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‎Les explications livrées par le directeur du recrutement, Miika Takkula, montrent que le transfert s’est accéléré lorsque les dirigeants stéphanois ont répondu aux exigences financières de l’AIK. Le responsable précise également que le joueur souhaitait franchir un cap en rejoignant la Ligue 2 française. Des déclarations publiées par l’AIK Solna, qui éclairent les coulisses de cette opération.

‎Une ascension qui explique tous les regrets

‎Arrivé en Suède au début de l’année 2025, Áron Csongvai n’a pas mis longtemps à gagner la confiance de son entraîneur. Match après match, il s’est imposé comme un titulaire indiscutable, devenant l’un des leaders de l’entrejeu de l’AIK.

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‎Ses 52 rencontres officielles, ses quatre buts et ses huit passes décisives traduisent une régularité précieuse. Cette progression lui a même ouvert les portes de la sélection hongroise. Pour un joueur resté seulement une saison et demie à Stockholm, laisser une telle empreinte en dit long sur son impact quotidien.

‎Saint-Étienne récupère bien plus qu’un simple milieu

‎Le discours tenu par l’ancien club du Hongrois ne se limite pas à ses qualités techniques. L’AIK insiste également sur son professionnalisme, son investissement permanent et son attitude exemplaire dans le vestiaire. Autant d’arguments qui expliquent pourquoi son départ suscite autant de regrets.

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‎Le principal intéressé a lui aussi adressé un message aux supporters suédois. Il y remercie ses partenaires, le staff et l’ensemble des salariés du club pour leur accueil et leur accompagnement. Des propos relayés par l’AIK Solna, qui illustrent une intégration parfaitement réussie et une relation sincère avec son ancien environnement.

Un recrutement qui peut changer le visage de l’ASSE

‎Cette signature ressemble davantage à un investissement sécurisé qu’à un pari. À 25 ans, Áron Csongvai possède déjà une solide expérience, un profil de leader et une polyvalence qui devraient rapidement séduire le staff stéphanois. Son parcours, du Vasas SC à Fehérvár en passant par Újpest puis l’AIK, montre une progression constante. ‎L’hommage appuyé de son ancien club constitue sans doute le meilleur indicateur de sa valeur.

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Lorsqu’une équipe regrette autant un départ, c’est rarement un hasard. L’ASSE semble avoir recruté un joueur capable d’apporter de l’équilibre, du caractère et de la sérénité au milieu de terrain. Si cette dynamique se confirme sur la pelouse, les Verts pourraient rapidement mesurer l’importance de cette arrivée… tandis que l’AIK continuera probablement de se demander comment remplacer un élément devenu si précieux.