Mercato OM : Pas d’argent ? Pas de problème, Lorenzi sort le grand jeu

‎Grégory Lorenzi tient la clé pour guider l’OM durant ce mercato estival, dans un contexte économique particulièrement délicat. Face aux contraintes financières qui pèsent sur le club, le nouveau directeur sportif entend miser sur une stratégie pragmatique afin de rester compétitif sans mettre davantage en péril les comptes marseillais. Explications…

‎OM : Un mercato sous haute surveillance

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‎La première prise de parole de Grégory Lorenzi, aux côtés de Bruno Genesio, n’avait rien d’un exercice de communication destiné à faire rêver les supporters. Le nouveau patron du recrutement olympien a préféré jouer la carte de la transparence. Devant les médias, il a reconnu que l’OM évoluait dans un environnement financier complexe, qui impose désormais de faire preuve d’imagination plutôt que de puissance économique.

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‎« une situation économique inquiétante » et insisté sur la nécessité de retrouver « un meilleur équilibre », a décrit Lorenzi. Plus marquante encore, sa formule qui résume la réalité du club : « si l’OM ne perd pas, l’OM ne recrute pas ». Une déclaration qui illustre parfaitement les limites imposées par l’encadrement de la DNCG et les conséquences des sanctions de l’UEFA. L’heure n’est donc plus aux dépenses spectaculaires, mais à une gestion millimétrée.

‎Le pari malin de Lorenzi pour contourner les obstacles

‎Privé de la liberté financière de nombreux concurrents, Marseille doit désormais explorer d’autres chemins. L’une des pistes privilégiées consiste à négocier des prêts accompagnés d’une option d’achat. Cette formule permettrait au club d’intégrer rapidement des renforts tout en reportant une partie de l’investissement à plus tard, lorsque les finances auront retrouvé davantage de stabilité.

‎Cette méthode n’a rien d’improvisé. Elle s’inscrit dans une logique déjà utilisée ces dernières saisons sur la Canebière. L’objectif est double : conserver une équipe capable de rivaliser en Ligue 1 et sur la scène européenne, tout en évitant d’alourdir immédiatement les dépenses. Dans ce contexte, chaque dossier étudié devra répondre autant à des critères sportifs qu’à des impératifs comptables.

‎Un projet qui regarde plus loin que le prochain match

‎Au-delà du simple mercato, Grégory Lorenzi souhaite installer une nouvelle philosophie de construction d’effectif. Là où les précédentes fenêtres de transferts donnaient parfois l’impression d’un profond renouvellement, le dirigeant marseillais privilégie désormais une continuité capable de porter le club sur plusieurs saisons. ‎Cette ambition est clairement ressortie de son intervention.

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Le directeur sportif a expliqué vouloir bâtir « un groupe non pas construit sur un ou deux mois, mais sur une valeur de moyen long terme ». Malgré les difficultés actuelles, il a également affiché son intention de « laisser l’OM à hauteur des places européennes malgré les contraintes actuelles ». Des propos qui traduisent une volonté d’associer rigueur économique et exigence sportive, sans renoncer aux ambitions historiques du club.

‎Lorenzi joue une partie d’échecs plus qu’un simple mercato

‎Le défi qui attend Grégory Lorenzi dépasse largement le recrutement de quelques joueurs. Son véritable chantier consiste à restaurer progressivement la crédibilité financière de l’OM tout en maintenant un niveau de performance suffisant pour rester attractif. Dans un football où les écarts budgétaires se creusent chaque année, cette mission ressemble à un numéro d’équilibriste.

‎Le recours aux prêts avec option d’achat apparaît aujourd’hui comme une solution cohérente plutôt qu’un choix par défaut. Si plusieurs recrues répondent aux attentes, Marseille pourra lever ces options lorsque sa situation financière se sera améliorée. En revanche, un recrutement raté ou une nouvelle saison sans résultats européens compliquerait fortement cette stratégie.

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Lorenzi semble en avoir pleinement conscience : il ne promet pas des coups d’éclat, mais une reconstruction méthodique. Dans le contexte actuel de l’OM, cette approche, moins spectaculaire mais plus durable, pourrait bien être la meilleure carte à jouer pour remettre progressivement le club sur de solides fondations.