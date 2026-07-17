ASSE : Larsonneur, la grosse inquiétude avant la reprise

‎Gautier Larsonneur aborde la nouvelle saison avec l’ASSE dans un contexte bien plus délicat qu’il n’y paraît. Entre des statistiques en recul, une concurrence qui se renforce et les immenses ambitions de l’AS Saint-Étienne, le capitaine des Verts n’a plus vraiment droit à l’erreur.

ASSE : Larsonneur, un numéro un plus observé que jamais

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‎L’AS Saint-Étienne s’apprête à lancer une nouvelle saison capitale avec un seul objectif : retrouver immédiatement la Ligue 1. Mais avant même le premier coup d’envoi en Ligue 2, un dossier suscite de nombreuses interrogations en interne comme chez les supporters : celui de Gautier Larsonneur. ‎Arrivé dans le Forez en 2023 après avoir été formé au Stade Brestois, le gardien s’est imposé comme un leader du vestiaire.

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Pourtant, les performances collectives défensives de la saison passée ont laissé un goût d’inachevé. Malgré une attaque parmi les plus prolifiques du championnat, les Verts ont trop souvent été pénalisés par une arrière-garde friable, avec 38 buts concédés. Un bilan qui place l’équipe loin des meilleures défenses de Ligue 2.

‎Des chiffres qui alimentent le doute

‎Les débats autour du portier stéphanois ne reposent plus uniquement sur des impressions. Les statistiques viennent désormais nourrir les interrogations. Les données publiées par Data Scout mettent en évidence une baisse de rendement par rapport au gardien qui avait été élu meilleur portier de Ligue 2 en 2024. ‎Son passage en Ligue 1 avait déjà été compliqué dans un collectif souvent dépassé, avec 77 buts encaissés durant la saison 2024-2025.

Si cette statistique ne peut évidemment pas lui être attribuée à elle seule, certains indicateurs individuels montrent qu’il ne retrouve pas encore le niveau qui faisait sa force. De quoi alimenter les discussions autour de son statut de titulaire, alors même qu’il avait prolongé son contrat très tôt la saison dernière.

‎Une concurrence qui pourrait tout changer

‎Le mercato estival est venu ajouter une pression supplémentaire. Avec le départ de Brice Maubleu, l’ASSE a choisi de miser sur la jeunesse en recrutant Mamour Ndiaye, international U20 sénégalais âgé de seulement 20 ans, arrivé de Norvège. ‎Sur le papier, Larsonneur conserve une longueur d’avance grâce à son expérience et à son brassard de capitaine.

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Mais Ian Cathro, le nouvel entraîneur, devra avant tout privilégier la performance. Si Ndiaye confirme les promesses qui l’accompagnent, une véritable concurrence pourrait rapidement s’installer. Dans un club où chaque point comptera pour la remontée, aucun statut ne semble définitivement acquis.

‎Le pari le plus sensible des Verts

‎Le cas Larsonneur dépasse aujourd’hui la simple question du gardien de but. Il symbolise la capacité de Saint-Étienne à rebondir après une période mouvementée. Les grandes équipes bâtissent souvent leur réussite sur une défense solide et un dernier rempart capable de rassurer tout son bloc.

L’AS Saint-Etienne ne doit ni céder à la précipitation ni ignorer les signaux d’alerte. Larsonneur possède encore les qualités techniques, le vécu et le caractère pour retrouver son meilleur niveau. Mais il devra rapidement le démontrer sur le terrain.

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La présence de Mamour Ndiaye peut d’ailleurs devenir un levier positif plutôt qu’une menace. Une concurrence saine pousse souvent les meilleurs joueurs à se dépasser. Pour Saint-Étienne, c’est sans doute la meilleure nouvelle possible à l’heure où chaque détail pourrait faire la différence dans la course au retour parmi l’élite.