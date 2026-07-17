Mercato FC Nantes : Un ange déchu poussé vers la sortie !  

Le débat est clos. Le technicien du FC Nantes, Michel Der Zakarian a levé le voile sur un dossier qui alimentait les discussions depuis plusieurs semaines.

Mercato FC Nantes : Der Zakarian tranche le cas des gardiens

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La hiérarchie est désormais claire chez les Canaris. À quelques heures d’affronter Lorient en amical, le coach Michel Der Zakarian a mis fin au suspense concernant le poste de gardien de but au FC Nantes.

Le verdict est tombé : Maxime Dupé sera le numéro un. Récemment recruté, le portier commence la saison dans la peau du titulaire. Ce choix repousse Alban Lafont sur le banc. De retour de la Coupe du monde avec la Côte d’Ivoire après un prêt au Panathinaïkos, le gardien de 27 ans subit une véritable relégation. Ses 37 matchs disputés en Grèce l’an dernier n’ont pas suffi à convaincre son entraîneur, qui ne compte plus sur lui en priorité.

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Un départ reste la meilleure option pour avoir du temps de jeu et s’imposer comme un titulaire. Alban Lafont doit travailler s’il veut rejouer à Nantes, mais ses valises semblent déjà presque prêtes. Interrogé sur l’avenir du joueur, Der Zakarian n’a pas caché qu’un transfert est possible.

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Le coach a toutefois indiqué que si aucun club ne l’accueille, Alban Lafont va s’entraîner avec le groupe professionnel. Sous contrat jusqu’en 2027, le gardien aux 198 matchs sous le maillot jaune et vert s’éloigne chaque jour un peu plus de la Beaujoire. À l’aube de cette nouvelle saison, c’est bien Maxime Dupé qui s’installe solidement dans la cage nantaise.