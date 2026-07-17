Mercato Stade Rennais : Un top joueur déchire l’offre de Rennes

Le Stade Rennais a raté une cible prioritaire pendant ce mercato estival. Sa priorité défensive s’envole pour l’Alsace.

Mercato Stade Rennais : Strasbourg chipe une cible à Rennes !

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Mauvaise nouvelle pour le Stade Rennais. Annoncé sur la short-list du club breton et de l’Olympique Lyonnais, Ibrahima Ba va finalement s’engager avec le RC Strasbourg. Les médias portugais confirment un accord imminent. Le jeune défenseur sénégalais de 21 ans ne rejoindra donc ni la Bretagne, ni le Rhône.

Le RC Strasbourg est sur le point de boucler le deal. Le club alsacien finalise actuellement les derniers détails avec Famalicão. Montant du transfert : environ 20 millions d’euros. Clause bonus : 15 % sur une revente future. Les négociations progressent très bien.

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Cette signature imminente représente l’un des plus gros investissements du club strasbourgeois pour solidifier son arrière-garde. Pourquoi ce choix ? Le nouvel entraîneur de Strasbourg a fait toute la différence. Hugo Oliveira connaît parfaitement Ibrahima Ba pour l’avoir déjà dirigé au Portugal. Le joueur a privilégié cette relation de confiance.

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Preuve de sa détermination : il a même refusé une proposition du Benfica Lisbonne pour rejoindre le projet alsacien. Arrivé de Valenciennes en 2024, le roc sénégalais a explosé en première division portugaise. Sous contrat jusqu’en 2030, sa valeur marchande avait grimpé ces derniers mois. Rennes et Lyon doivent désormais tourner la page et chercher d’autres options pour renforcer leur défense.