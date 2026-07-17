Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée de ce roc portugais ?   

Les dirigeants de l’OM dégotent un solide défenseur au Portugal pour ce mercato estival. La concurrence est très rude.

Mercato : L’OM tient-il son premier coup de génie ?

La suite après cette publicité

Oubliez les recrues stars et les millions jetés par les fenêtres. Cet été, l’OM doit jouer serré. Privé de ses moyens habituels, le club olympien est contraint de flairer les bons coups. L’objectif est de dénicher des talents bruts à bas coût.

La première piste chaude vient de fuiter dans la presse italienne : elle mène tout droit à Mauro Furtado, un très jeune défenseur portugais. Qui est cette pépite de Lisbonne ? À 17 ans, le roc portugais attire les recruteurs. Ce défenseur central gaucher possède un profil solide et un palmarès déjà bien rempli chez les jeunes.

À voir

Mercato FC Nantes : Un ange déchu poussé vers la sortie !

Lire aussi : Mercato OM : Lorenzi tente une folie très inattendue

Mauro Furtado est champion d’Europe U17 avec le Portugal. Il est aussi vainqueur de la Coupe du monde de sa catégorie. Le joueur évolue actuellement avec l’équipe réserve du Benfica Lisbonne. Problème pour le club portugais : Furtado refuse de prolonger son contrat, qui se termine dans un an. Pour ne pas le voir partir gratuitement, Benfica doit le vendre cet été.

Sa situation contractuelle et son manque d’expérience chez les professionnels font chuter sa valeur marchande. Selon le média Sassuolo News, trois clubs sont chauds pour l’accueillir : Sassuolo, Strasbourg et Marseille. Pourquoi l’OM fonce-t-il sur ce dossier ? La ligne défensive marseillaise va subir de changement.

Lire la suite sur l’OM

OM : Un jackpot bienvenu pour Marseille, McCourt jubile

À voir

Mercato PSG : Dernière marche à franchir pour Ferran Torres

Mercato Stade Rennais : Revirement de situation pour Bentaleb

Benjamin Pavard s’en va, et les départs de Nayef Aguerd et Leonardo Balerdi restent très probables. Acheter Furtado représente une opportunité financière parfaite pour les caisses marseillaises, actuellement dans le rouge. Mais sur le plan sportif, le pari reste de taille. Le jeune homme n’a encore jamais disputé la moindre minute en première division portugaise.