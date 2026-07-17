Mercato PSG : Dernière marche à franchir pour Ferran Torres

Qualifié pour la finale de la Coupe du Monde avec l’Espagne, Ferran Torres pourrait voir son avenir basculer cet été. À un an de la fin de son contrat avec le Barça, l’attaquant de 26 ans veut rejoindre le PSG, qui n’aura plus qu’une marche à franchir avant de boucler son transfert. Explications.

Mercato : Ferran Torres veut venir au PSG

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À un an de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Ferran Torres veut changer d’air pour s’offrir un nouveau challenge dans un autre grand club d’Europe. Et selon plusieurs sources concordantes, l’ancien attaquant de Manchester City a fait le choix de rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain après un échange avec Luis Enrique.

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Ce que confirme Fabrizio Romano. Selon le spécialiste mercato, « Ferran Torres est ouvert à l’idée de prendre le rôle de Gonçalo Ramos. Il a signé à l’AC Milan, et il était un remplaçant pour le PSG. C’était l’arme de Luis Enrique pour les dernières 20/25 minutes d’un match.

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Cela pourrait donc être le rôle de Ferran Torres qui serait aussi utilisé en Ligue 1 puisque le PSG effectue de nombreuses rotations. » Le Paris SG va devoir encore trouver un terrain d’entente avec les dirigeants du Barça sur l’indemnité du transfert.

« On se situerait dans une fourchette comprise entre 40 et 45 millions d’euros »

D’après les informations du journaliste David Bernabeu, le double champion d’Europe en titre devrait faire une proposition comprise entre 45 et 50 millions d’euros au club catalan pour espérer s’attacher les services de Ferran Torres durant ce mercato estival.

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« Il est fort probable que Ferran Torres finisse par rejoindre le Paris Saint-Germain. Et que le Barça et le PSG doivent parvenir à un accord. Je pense que le Barça ne laissera pas partir Ferran Torres pour moins de 40 millions d’euros. On se situerait dans une fourchette comprise entre 40 et 45 millions d’euros, ce qui, je pense, correspond à peu près à ce qu’il va proposer », a expliqué le journaliste au quotidien catalan Sport.

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