Mercato FC Nantes : Ça chauffe, un cadre force son départ  

La tension monte d’un cran entre Mostafa Mohamed et les dirigeants du FC Nantes. Le coach Michel Der Zakarian lance un avertissement à son attaquant.

Mercato FC Nantes : Décision prise pour l’avenir de Mostafa Mohamed

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Le bras de fer continue au FC Nantes. Et cette fois, Michel Der Zakarian ne laisse plus de place au doute. L’entraîneur des Canaris a confirmé une mesure radicale à l’encontre de Mostafa Mohamed, toujours absent depuis la reprise de l’entraînement.

Depuis le début de la préparation estivale, le joueur de 28 ans n’a toujours pas fait son retour sur les bords de l’Erdre. Face aux médias, Michel Der Zakarian s’est montré ferme. Le technicien, de retour sur le banc des Canaris, assure que le club ne parvient toujours pas à joindre son avant-centre. Il a également confirmé que cette absence avait des conséquences financières.

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Pas de travail, pas de salaire. Le FC Nantes ne va donc pas payer le Pharaon. Cette décision s’inscrit dans un contexte déjà tendu. Selon plusieurs informations, l’absence prolongée de Mostafa Mohamed serait liée à la baisse importante de salaire prévue après la descente du FC Nantes en Ligue 2. Sous contrat jusqu’en 2027, l’international égyptien n’a toujours fourni aucune explication officielle à ses dirigeants.

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En attendant un éventuel retour ou une clarification de sa situation, le club applique donc des retenues sur salaire pour absence injustifiée. Un choix assumé par la direction nantaise et validé par Michel Der Zakarian. Tout montre que Mostafa Mohamed va quitter le navire cet été. Pendant que le FC Nantes poursuit sa préparation sans son buteur, la rupture entre les deux parties paraît se creuser un peu plus chaque jour.