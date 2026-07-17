Mercato OL : La Corogne fonce sur un défenseur de Lyon

Une fenêtre s’ouvre en Espagne pour le défenseur de l’OL, Nicolas Tagliafico, qui est entré dans sa dernière année de contrat.

OL Mercato : Nicolas Tagliafico visé par le Deportivo La Corogne

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L’OL a recruté Mohamed Ouédraogo (23 ans), cet été, pour se renforcer au poste de Nicolas Tagliafico et d’Abner Vinicius. L’arrivée de l’international Burkinabé enclenche forcément synonyme un départ au poste d’arrière latéral gauche. L’Argentin ou le Brésilien doit donc quitter le club rhodanien, avant la fermeture du mercato, fixée au 1er septembre.

N’ayant plus qu’un an de contrat à Lyon, le défenseur de 34 ans (bientôt) est le plus proche d’un départ. Annoncé un temps en Major League Soccer (MLS), il pourrait rebondir en Espagne. Selon les informations de d’Angel Garcia du média ABC, Nicolas Tagliafico est dans le viseur du Deportivo La Corogne. Le club promu en Liga cette saison compte sur son expérience du haut niveau pour se renforcer.

L’international Argentin (82 sélections) a l’avantage de connaître le championnat espagnol. Il avait joué au Real Murcie en seconde division espagnole entre 2012 et 2013. Après 4 saisons à l’Olympique Lyonnais, le club galicien serait une bonne porte de sortie pour le numéro 3 des Gones.

Tagliafico libéré de sa dernière année de contrat à Lyon ?

Quant au club rhodanien, il pourrait toucher une petite indemnité, car Nicolas Tagliafico est valorisé à 4 millions d’euros sur le marché des transferts. Dans un autre cas de figure, l’OL pourrait le libérer de sa dernière année de contrat. En retour, le club économiserait son salaire estimé 220 000 euros mensuel, soit 2,64 millions d’euros par saison.

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Notons par ailleurs que le natif de Rafael Calzada (en Argentine) disputera la finale de la Coupe du monde 2026, dimanche, face à l’Espagne.