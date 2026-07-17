Mercato FC Nantes : Un cadre sur le départ, Kita fixe le tarif  

Le Paris FC accélère pour recruter Matthis Abline pendant ce mercato estival. Les dirigeants du FC Nantes demandent un montant XXL.

Mercato FC Nantes : Le Paris FC craque pour Matthis Abline

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Le Paris FC veut piocher au FC Nantes pendant ce mercato estival. Pour s’offrir Matthis Abline, le club parisien a posé 23 millions d’euros sur la table des dirigeants nantais. Waldemar Kita a dit non.

Le président du FC Nantes se montre inflexible : il exige 30 millions d’euros. Face à ce mur, Paris temporise et n’a pas encore renvoyé de nouvelle offre. Les Canaris savourent cette position de force. Comme plusieurs écuries européennes courtisent aussi l’attaquant de 23 ans (auteur de 8 buts et 7 passes la saison dernière), Kita ne tremble pas.

C’est un coup de poker payant si un acheteur craque, mais risqué si les prétendants finissent par aller voir ailleurs. Parce qu’il refuse de dépendre d’un seul dossier, le Paris FC active une autre piste chaude : Lassine Sinayoko. Auxerre a repoussé une offre parisienne de 7 millions d’euros et en réclame désormais 12 millions.

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Le joueur, lui, est en guerre ouverte avec son club. Lors de sa prolongation jusqu’en 2027, l’AJA s’était engagée verbalement à le libérer pour un montant similaire. Estimant cet accord bafoué par sa direction, l’international malien a tout simplement séché la reprise de l’entraînement.

Ce bras de fer pourrait faciliter son départ vers la capitale, même si Auxerre campe sur ses positions financières. L’entraîneur Liam Rosenior exige un véritable tueur devant le but. Malgré un recrutement déjà XXL (Patrick Zabi, Diego Coppola, Rudy Matondo), le chantier de l’avant-centre reste la priorité.

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Plusieurs profils complètent la liste des recruteurs parisiens : Jonathan David, Mohamed Ali Zoma, Anis Hadj Moussa. Le Paris FC sait désormais ce qu’il lui reste à faire pour renforcer son attaque. Pour arracher Matthis Abline à Nantes, le chèque devra afficher 30 millions d’euros. À ce prix-là, Waldemar Kita ouvrira la porte.