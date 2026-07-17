PSG Mercato : Kang-In Lee ! Annonce officielle de l’Atlético

Sur le départ au PSG, Kang-In Lee a donné son accord pour rejoindre l’Atlético Madrid lors de ce mercato estival. Enrique Cerezo, le président du club espagnol, a été interrogé sur ce dossier.

PSG Mercato : Kang-In Lee a passé sa visite médicale

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Après Gonçalo Ramos, qui a rejoint l’AC Milan pour plus de 70 millions d’euros, Kang-In Lee pourrait bien être le prochain joueur de l’équipe A du Paris Saint-Germain à faire ses valises cet été. Arrivé en 2023 en provenance de Majorque pour 22 millions d’euros, le milieu offensif de 25 ans s’apprête à retourner en Liga.

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Selon diverses sources concordantes, l’international sud-coréen a trouvé un accord avec l’Atlético Madrid sur la base d’un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031. L’opération devrait atteindre les 40 millions d’euros, bonus compris, avec une base fixe estimée à 35 millions d’euros. Ces derniers jours, la presse sud-coréenne a relayé une information selon laquelle le Dorimdong Study Center a publié un post sur ses réseaux sociaux officiels.

« Le Dr José Maria Villaron, médecin et directeur médical du club de football professionnel espagnol Atlético Madrid, s’est rendu en Corée pour effectuer un bilan de santé auprès du joueur de l’équipe nationale Lee Kang-in. Il a pris le temps, malgré son emploi du temps chargé, de visiter le Dorimdong Study Center. » En attendant l’officialisation de ce transfert, le président des Colchoneros a été interrogé sur ce sujet.

Enrique Cerezo n’a ni confirmé ni démenti les discussions

Selon les informations du Mundo Deportivo et de la presse sud-coréenne, l’arrivée de Kang-In Lee à l’Atlético Madrid est désormais imminente. Après avoir passé avec succès la traditionnelle visite médicale en Corée du Sud, le protégé de Luis Enrique au Paris Saint-Germain va rejoindre le groupe de Diego Simeone dans les prochains jours.

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À Madrid, la confiance est telle que plusieurs contenus de présentation du successeur d’Antoine Griezmann circuleraient déjà, tandis qu’une officialisation est attendue avant la fin de la semaine. Toutefois, Enrique Cerezo a préféré botter en touche lorsqu’il a été interrogé sur l’arrivée attendue de Kang-In Lee.

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« Nous travaillons pour recruter des joueurs clés. Et nous y parvenons, puisque nous avons suffisamment de joueurs pour qu’il y en ait 10 ou 12 autres en finale lors de la prochaine Coupe du monde. Nous sommes ravis. Nous avons une superbe équipe, ce sont les champions du monde », a notamment répondu le président de l’Atlético Madrid au micro du quotidien AS.

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