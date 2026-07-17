Mercato OL : Ouédraogo pousse Abner ou Tagliafico au départ

L’arrivée de Mohamed Ouédraogo, un top défenseur, à l’OL déclenche le départ de Nicolas Tagliafico ou de Vinicius Abner.

OL : Mohamed Ouédraogo s’impose déjà comme un patron

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Transféré du SCR Altach en Autriche, Mohamed Ouédraogo fait partie des cinq premières recrues estivales de l’OL. Il est arrivé à Lyon à la suite de Kaïl Boudache, Noham Kamara (option d’achat levée), Mads Bidstrup et Julien Duranville.

Son transfert a été officialisé le 3 juillet dernier. Le défenseur de 23 ans est la dernière recrue estivale en date du club rhodanien. Au regard de ses premières séances d’entraînement, il se présente déjà comme un patron dans la défense des Gones. En se projetant, le nouvel arrière latéral gauche est parti pour s’imposer à son poste.

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Ses prestations lors des matchs amicaux remportés contre Saint-Gall (6-3) et le Servette FC (2-1) ont séduit Le Progrès. Il a été impressionnant ! Selon le quotidien régional, l’international burkinabé (9 sélections) « est l’une des vraies satisfactions de ce début de préparation ».

Le défenseur burkinabé impressionne, Tagliafico et Abner menacés

Face à la concurrence avec Nicolás Tagliafico (34 ans) ou Abner Vinicius (27 ans), Mohamed Ouédraogo « s’affirme déjà comme un sacré client », d’après la source. Le capitaine de l’Olympique Lyonnais ne dit pas le contraire. Il confirme le top niveau de la recrue de débarquée d’Autriche.

« C’est un arrière gauche box-to-box, très costaud et qui ne se limite pas dans les efforts. Il comprend de mieux en mieux ce que veut le coach et a une très bonne mentalité », a apprécié Corentin Tolisso.

Entré dans sa dernière année de contrat, Nicolas Tagliafico est plus proche d’un départ que d’une dernière saison à Lyon. L’arrivée de Mohamed Ouédraogo le pousse clairement vers la porte de sortie. Quant à Abner Vinicius, il est plus jeune et son contrat court jusqu’en 2029.

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Cependant, il a la cote sur le marché des transferts. Valorisé à 10 millions d’euros par Transfermarkt, le Brésilien est convoité par le Benfica au Portugal, et par Flamengo dans son pays natal.