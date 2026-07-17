Mercato OM : Un crack portugais envoie un signal positif

Les dirigeants de l’OM peuvent croire en leurs chances de signer un prodige portugais très convoité cet été. Mauro Furtado a envoyé un signal positif pour les Marseillais.

Mercato : Courtisé par l’OM, Mauro Furtado refuse de prolongé au Benfica

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Les temps sont durs à l’Olympique de Marseille. Le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi l’a confirmé. Fini les investissements massifs, place désormais à une gestion rigoureuse axée sur la vente. Des départs sont attendus à l’OM avant de recruter à moindre coût cet été.

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Cette cure d’austérité impose de flairer les opportunités les plus accessibles. Et la dernière trouvaille de l’OM mène à Mauro Furtado du Benfica Lisbonne. Le défenseur portugais sort d’une saison formidable. Il a été vainqueur de l’Euro U17 et de la Coupe du monde de la même catégorie.

Attention à la concurrence

Les dirigeants de l’OM tentent de le convaincre de rejoindre la Provence. Et ils viennent de recevoir une bonne nouvelle dans ce sens. Le quotidien Record le confirme, Mauro Furtado n’a pas l’intention de prolonger son contrat qui expire en juin 2027. Cette posture place le club lisboète sous pression.

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Le Benfica Lisbonne devra le vendre cet été pour éviter qu’il quitte gratuitement le navire OM dans un an. Les Marseillais souhaitent en profiter, mais la concurrence s’intensifie. Sassuolo et Leeds United restent à l’affût.