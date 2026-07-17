ASSE : Gazidis se sert de son expérience en MLS à Sainté

Ivan Gazidis, le président de l’ASSE, rappelle l’expérience de la création de la MLS pour justifier son projet stéphanois, construit sur le long terme.

Gazidis a contribué à la création de la MLS au bout de 3 ans de travail acharné

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Dans ses confidences à L’Équipe, Ivan Gazidis a raconté les coulisses de la création de la Major League Soccer (MLS) aux Etats Unis où personne ne croyait à l’implantation du football. Le nouveau patron de l’ASSE avait rejoint Mark Abbott, premier employé de l’histoire de la MLS, en 1993, pour la création d’un championnat professionnel de football aux États-Unis.

C’était la condition majeure de la FIFA, avant l’organisation de la Coupe du monde 1994 au pays de l’Oncle Sam. Il fait savoir qu’ils ont cravaché, alors que personne ne croyait en eux, pour atteindre leur but. Cela, en faisant preuve d’abnégation, de résilience, de persévérance et surtout de patience.

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« Il fallait convaincre des investisseurs prêts à payer cinq millions de dollars pour devenir propriétaires d’une future franchise au sein d’une structure plus globale, la MLS, dont le fonctionnement serait très centralisé, selon un modèle très différent de ce qui existe dans les Championnats européens. Et puis, il fallait attirer des partenaires susceptibles d’accompagner ce futur Championnat. C’était notamment le rôle de Kathy Carter […]. En 1995, elle passait ses journées à démarcher des sociétés, mais personne ne la rappelait jamais« , a-t-il raconté.

Gazidis : « Les mois précédant le lancement de la MLS ont été les plus intenses de ma vie professionnelle »

Ayant démarré leurs activités sur une table, dans un couloir au sein du bâtiment dédié au comité d’organisation du mondial 1994, ils ont réussi leur mission, au bout de plusieurs nuits blanches, avec la création d’une dizaine de franchises pour la première saison de la MLS, en avril 1996.

« Les mois précédant ce lancement ont été les mois les plus intenses de ma vie professionnelle. C’était fou, on dormait à peine », a glissé Ivan Gazidis, qui avait ensuite occupé le poste de Commissaire adjoint de la MLS, de 2003 jusqu’en 2008.

Un projet à long terme porté par KSV à Saint-Etienne

Fort de l’expérience acquise lors de la création de la MLS, ainsi que de ses passages à Arsenal (directeur exécutif de janvier 2009 à octobre 2018) et à l’AC Milan (président de décembre 2018 à décembre 2022), le président de l’AS Saint-Étienne est convaincu que la mise en place d’un projet nécessite toujours du temps. Selon lui, les premiers résultats demandent également de la patience.

En prenant l’exemple de la MLS, Ivan Gazidis envoie un message fort aux supporters stéphanois, impatients de voir leur équipe retrouver immédiatement les sommets. Comme il le répète souvent, le patron de Kilmer Sports Ventures est arrivé dans le Forez pour construire sur le long terme. Le début du projet est certes laborieux, mais, à terme, les résultats seront probants et le projet sera une réussite.

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Pour rappel, KSV a racheté l’ASSE début juin 2024. En une saison (2024-2025) en Ligue 1, l’équipe a été relégué en Ligue 2. La saison dernière (2025-2026), elle n’a pas réussi à remonter.