Mercato Stade Rennais : Haise dit oui pour l’arrivée d’un solide roc  

La direction du Stade Rennais dégote le successeur de Jérémy Jacquet en Afrique du Sud. La bataille s’annonce rude pour la signature du joueur.

Mercato : Le Stade Rennais insiste pour Mbekezeli Mbokazi

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Le Stade Rennais convoite ces derniers jours le défenseur sud-africain Mbekezeli Mbokazi, qui s’est illustré durant la Coupe du monde 2026. La concurrence s’annonce rude pour cette cible du mercato d’été.

Rennes enchaîne les recrues. Avec cinq nouveaux visages déjà enregistrés (Eliezer Mayenda, Gonçalo Oliveira, Issa Soumaré, Adrien Thomasson et Nicolas Lemaître), l’écurie de Ligue 1 dicte le tempo de ce marché estival. Les emplettes ne font d’ailleurs que commencer pour les hommes du Roazhon Park.

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Le club cherche un patron pour sa défense. Le départ de Jérémy Jacquet vers Liverpool a rapporté gros (63,60 M€), mais il laisse un immense vide derrière. Pour combler ce manque, les dirigeants Rouge et Noir ciblent désormais un Sud-africain.

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Selon le journaliste Ekrem Konur, Rennes a rejoint la longue liste des courtisans de Mbekezeli Mbokazi. À 20 ans, le jeune talent évolue actuellement en MLS sous les couleurs du Chicago Fire, où son contrat court jusqu’en décembre 2029. Durant le Mondial, il a débuté les quatre rencontres des Bafana Bafana, éliminés en seizièmes de finale par le Canada (0-1).

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Installé comme titulaire indiscutable par le sélectionneur Hugo Broos, le joueur a profité de cette vitrine mondiale pour se montrer au monde entier. La bataille sera rude car Rennes n’est pas seul. Neuf autres clubs du Vieux Continent veulent arracher sa signature. En Angleterre, il y a Bournemouth et Nottingham Forest. En Allemagne, l’Eintracht Francfort flaire le coup.

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En Espagne, il y a Betis Séville. En Italie, Sassuolo se pointe. En Belgique, Anderlecht et Club Bruges sont sur le coup. Aux Pays-Bas, Ajax Amsterdam et Utrecht sont tous chauds pour le recruter. Une telle liste complique sérieusement la tâche des Bretons. Le dossier s’avère accessible à tous : la valeur marchande de Mbokazi n’est estimée qu’à 3,50 M€. Rennes va devoir se montrer très convaincant.

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