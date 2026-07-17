OL : 3e tour C1, les potentiels adversaires de Lyon connus

L’OL connaît ses cinq potentiels adversaires au 3e tour des préliminaires de la Ligue des champions.

L’OL peut tomber sur le Sparta, l’USG, Sturm Graz ou Midlothian au 3e tour

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Quatrième du dernier championnat, l’OL passera par le 3e tour des préliminaires, puis éventuellement les barrages pour espérer accéder à la phase de ligue de la Ligue des champions. L’équipe de Paulo Fonseca sera en lice le 4 ou 5 août pour le match aller et le 11 août pour le match retour.

En attendant le 20 juillet, l’Olympique Lyonnais connaît ses potentiels adversaires, à l’issue du tirage effectué ce vendredi. Il peut tomber sur le Sparta Prague (2e du dernier championnat tchèque), l’Union Saint-Gilloise (2e de Jupiler Pro League en Belgique), le NEC Nimègue (3e d’Eredivisie aux Pays-Bas) ou encore le vainqueur de la confrontation entre Sturm Graz (Suède) et Heart of Midlothian (Ecosse).

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En revanche, Lyon évite Bodö/Glimt (Norvège), l’Olympiakos (Grèce), Gornik Zabrze (Pologne), adversaire de Fenerbahçe (Turquie), lors de ce 3e tour.

L’Olympiakos ou Fenerbahçe, probable adversaire de Lyon aux barrages

Si l’OL passe ce tour préliminaire, il pourrait affronter l’Olympiakos ou Fenerbahçe, aux barrages décisifs si les Grecs et les Turcs franchissent aussi cette étape. Le match aller se disputera les 18-19 août et le match retour les 25-26 août.

Avant ces rendez-vous capitaux pour le club rhodanien, Paulo Fonseca et son équipe poursuivront leur préparation estivale en Bavière. Ils seront en stage à partir du dimanche 19 juillet au Campus Adidas d’Herzogenaurach (en Allemagne), jusqu’au vendredi 24 juillet.

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La veille (samedi), ils affronteront le Slavia Prague en match amical, le quatrième de la préparation estivale.