Coupe de théâtre à l’OM : Deux pistes tombent à l’eau

Nouveau directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi songerait à recruter deux cadres deux talents du Stade Brestois. Ces pistes viennent brutalement de se refermer.

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Ses contraintes financières ne l’empêchent pas d’être actif sur le marché des transferts. L’Olympique de Marseille se démène en coulisse pour attirer de nouveaux renforts. Son directeur sportif Grégory Lorenzi a récemment été associé à plusieurs joueurs du Stade Brestois en raison de son passif breton.

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Les noms de Romain Del Castillo et d’Hugo Magnetti revenaient avec insistance dans les médias. Leur profil correspondrait aux besoins de l’OM. Sauf que la réalité est bien différente. Les deux joueurs de Brest sont représentés par la même agence. Et cette dernière a démenti auprès de Foot Mercato l’existence du moindre contact avec l’OM.

Les supporters de Marseille sont prévenus

Cette mise au point n’est pas vraiment une surprise. L’insider Mohamed Toubache-Ter avait déjà balayé ces spéculations en début de semaine. Il avait notamment démonté le cas Pablo Pagis. L’ailier gauche français s’est finalement engagé au Paris FC alors qu’il était lui-aussi lié à l’OM.

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❗️Contactés par nos soins, les représentants d'Hugo Magnetti et de Romain Del Castillo (même agence) démentent, à ce jour, tout contact avec l'OM.https://t.co/iCIHesMKgW pic.twitter.com/G0f6Urw9x5 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 17, 2026

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Les supporters marseillais devront donc se méfier des rumeurs mercato. Même si l’Olympique de Marseille reste une vitrine attractive. Grégory Lorenzi s’active en coulisse pour d’autres renforts.