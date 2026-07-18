Mercato OM : L’AC Milan prend position pour Højbjerg !

‎Pierre-Emile Højbjerg pourrait bien vivre un nouveau tournant loin de l’OM dans sa carrière dès cet été. L’AC Milan étudie sérieusement la possibilité de recruter le milieu danois, dont l’avenir à Marseille apparaît de plus en plus incertain.

‎Mercato OM : Milan passe à l’offensive en coulisses pour Højbjerg

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‎L’intérêt de l’AC Milan pour Pierre-Emile Højbjerg prend de l’épaisseur. D’après les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, les dirigeants lombards considèrent le milieu marseillais comme un profil capable d’apporter davantage de maîtrise et d’équilibre à leur entrejeu.

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‎Le club italien suit de près l’évolution du dossier alors que le joueur de 29 ans ne semble plus représenter un élément intouchable à l’OM. Cette situation ouvre naturellement la porte à des discussions lors de ce mercato estival, même si aucune offre officielle n’a encore été dévoilée.

🚨 L'AC Milan s'intéresse à Højbjerg pour renforcer son milieu de terrain.



Le club italien le voit comme un joueur dont le style de jeu correspond à celui de Ruben Amorim.



[🥇@DiMarzio] pic.twitter.com/zdLCGUkh94 — Massilia Zone (@MassiliaZone) July 17, 2026

‎Un profil qui coche les cases des Rossoneri

‎Le rendement du Danois explique cet intérêt. Durant la saison écoulée, Højbjerg s’est montré d’une remarquable régularité en disputant 43 rencontres toutes compétitions confondues avec l’OM. ‎Au-delà de son activité défensive, il a également contribué offensivement avec cinq buts et cinq passes décisives.

Des chiffres qui confirment sa capacité à influencer le jeu des deux côtés du terrain, un atout particulièrement recherché par les Milanais, où Ruben Amorim souhaite disposer d’un milieu polyvalent avant de trancher sur la composition définitive de son effectif.

Un départ qui changerait les plans de Marseille

‎Si les discussions venaient à se concrétiser, Marseille perdrait l’un de ses joueurs les plus fiables. Son leadership, son expérience et sa constance ont marqué la dernière saison olympienne. ‎Les dirigeants marseillais devraient alors réagir rapidement afin de compenser un éventuel départ, un chantier qui pourrait devenir prioritaire avant la fermeture du marché des transferts.

L’OM face à un choix stratégique

‎Ce dossier mérite une attention particulière. Un joueur aussi régulier attire logiquement des clubs européens ambitieux, surtout après une saison aussi complète. ‎Pour Marseille, tout dépendra de l’équilibre entre l’aspect sportif et l’opportunité financière.

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De son côté, la direction serait aussi ouverte à l’idée de conserver Højbjerg. Si l’AC Milan accélère réellement, les prochaines semaines pourraient transformer une simple prise de renseignements en l’un des dossiers chauds de l’été.