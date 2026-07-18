Mercato OM : Dossier chaud à 28 M€, Naples fixe ses règles

La direction de l’OM pourrait perdre un autre attaquant durant ce mercato. Amine Gouiri se rapproche de l’Italie, même si Naples attend qu’une condition soit remplie avant de passer à l’offensive.

Mercato OM : Naples fixe une condition pour Amine Gouiri

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L’Olympique de Marseille est confronté à des difficultés économiques qu’il l’oblige à se séparer de plusieurs éléments cet été. Mason Greenwood a déjà quitté la navire OM et d’autres départs devraient suivre. Même Amine Gouiri n’est pas épargné. Son transfert devrait permettrait à l’OM d’alléger un peu plus sa masse salariale.

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L’attaquant algérien percevrait l’un des plus gros salaires du vestiaire, soit environ 3,2 millions d’euros par an. Un fardeau devenu difficile à supporter pour les Phocéens. Ce qui qui rend son départ de plus en plus probable. D’autant plus que le Napoli surveille de très près sa situation à Marseille. Mais cette piste napolitaine est conditionnée à un scénario bien précis.

Lorenzo Lucca, la clé pour débloquer cette opération

Il Mattino explique que les Azzurri n’envisagent de recruter Amine Gouiri que si Lorenzo Lucca fait ses valises. L’entraîneur Massimiliano Allegri entend d’abord évaluer l’avant-centre italien durant la préparation estivale avant de décider s’il peut constituer ou non une doublure en attaque.

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C’est seulement en cas de son départ qu’une place se libérerait pour Amine Gouiri. Le président Aurelio De Laurentiis a fixé une ligne de conduite claire à son coach. Aucun recrutement superflu ne sera effectué cet été. Le joueur de 26 ans est donc loin de rejoindre Naples. Son prix est estimé à 28 millions d’euros sur Transfermarkt.